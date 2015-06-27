۱۰۰ هكتار از مزارع گندم خرم آباد در آتش سوخت/کشف ۳۰ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسين نجفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برابر اعلام مركز فوريت های پليسی۱۱۰ مبنی بر يك فقره آتش سوزی در روستاهای «قلعه علی، خلج دره و جهانگير آباد» بخش زاغه خرم آباد ماموران اين فرماندهی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: با تلاش ماموران و نيروهای امدادی حريق مهار و مشخص شد ۱۰۰ هكتار از مزارع كشت گندم مربوط به چهار كشاورز به دلايل نامعلومی دچار آتش سوزی شده است.

فرمانده انتظامی خرم آباد گفت: علت وقوع آتش سوزی این مزارع گندم در دست بررسی است.

کشف ۳۰ فقره انواع سرقت در خرم آباد

سرهنگ نجفی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از کشف ۳۰ فقره انواع سرقت طی هفت روز گذشته در شهرستان خرم آباد خبر داد.

وی گفت: در راستای ارتقا سطح امنيت اجتماعی و مبارزه با سرقت عوامل انتظامی اين شهرستان با کارهای اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی طي هفت روز گذشته در چند عمليات منسجم تعداد ۱۱ نفر سارق را شناسايی و دستگير کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد افزود: در بازجويی های به عمل آمده سارقان به ۳۰ فقره انواع سرقت از جمله سرقت خودرو، لوازم و محتويات داخل خودرو، موتورسيكلت، احشام و... اعتراف کردند و مقادير قابل توجهی اموال مسروقه کشف و ضبط و همراه سارقان تحويل مقام قضايی شدند.

سرهنگ نجفی تصريح کرد: طی اين مدت ۱۷ معتاد تابلو و پرخطر نيز دستگير که برای درمان و بازپروری تحويل کمپ های ترک اعتياد شدند.

وی اظهار داشت: همچنين تعداد ۳۶ دستگاه خودرو و موتورسيکلت متخلف و پلاک مخدوش که با حرکات نمايشی باعث بی نظمی و رعب و وحشت در سطح معابر عمومی شهر شدند توقيف و برای سير مراحل قانونی به پارکينگ ارجاع داده شدند.