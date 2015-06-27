عرضه آش و حلیم توسط واحدهای صنفی غیر مرتبط ممنوع است

بهمن خدادادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای ماه رمضان بازدید از کبابی ها، حلیمی ها، قنادی ها و شیرینی پزی ها و رستوران های بزرگ کرمانشاه بطور جدی در دستور کار قرار داشته و تاکنون تنها چندین مورد اخطار به تعطیلی داشته ایم که این در نتیجه برخوردهای قاطع در سال های گذشته بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در سالهای گذشته مواردی از استفاده کنسرو ماهی در حلیمی ها مشاهده شده بود، همزمان با این بازدیدها نمونه برداری از حلیمی ها و نانوایی ها جهت جلوگیری از مصرف گوشت های نامرغوب و جوش شیرین نیز به عمل آمده است.

خدادادیان تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در برخورد با متخلفین تداخل صنف های مختلف است بطوری که قصابی ها هم اقدام به پخت حلیم می کنند که تا به امروز چندین مورد جمع آوری شده اند، لذا اصناف می بایست در این خصوص وارد عمل شده و با جدیت برخورد کنند.

وی در ادامه یادآور شد: عرضه آش و حلیم در سطح پیاده روها و وجود کبابی و جگرکی های واقع در انتهای شهرک های کرمانشاه از دیگر مواردی است که به هیچ عنوان مورد تأیید مرکز بهداشت نیست و از اجرائیات می خواهیم به این مشکلات رسیدگی کند، چرا که از عهده ما خارج است.

برخورد با کشت سبزی های آلوده با قاطعیت در حال انجام است

کارشناس مسئول مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه همچنین از برخورد قاطع با کشت سبزی های آلوده در کرمانشاه خبر داد و گفت: در حدود ۲۷ هکتار سطح زیرکشت سبزی آلوده پس از شناسایی توسط جهاد کشاورزی و بخشداری، در ابتدای ماه مبارک رمضان تخریب و امحاء شد.

خدادادیان ضمن مؤثر واقع شدن آموزش به کشاورزان و برخورد جدی با متخلفین افزود: هم اکنون نیز چند هکتار سطح زیر کشت مشکوک به آلودگی کشف شده است که درصورت حصول اطمینان، با حکم قضایی وارد عمل شده و آن تخریب خواهیم کرد.

وی گفت: نگرانی ما از کشت دوم این سبزی ها است که با بازدیدهای مستمر تلاش خواهیم کرد تا از این عمل جلوگیری کنیم.

خدادادیان اظهار داشت: با توجه به آموزش های ارائه شده، کشاورزان به جای کشت سبزی به سمت کشت های جایگزین سوق داده شده اند و به آنها پیشنهاد شده که از پساب تصفیه خانه یک خط لوله انتقال داده شود که ازنظر میکروبی آلودگی نداشته باشیم.

کارشناس مسئول مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در پایان گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف با سامانه ۱۴۹۰ و شماره ۳۷۲۷۷۹۷۳ تماس بگیرند.