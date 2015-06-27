پروازهای غیرمسافری و تجاری مهرآباد باید حذف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله مه آبادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعتبار پروژه بهسازی و روسازی باند ۲۹ فرودگاه مهرآباد ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد، گفت: امیدواریم با کمک پیمانکاران برای نوروز این باند آماده بهره برداری شود تا در زمان پیک سفرها مسافران با مشکلی روبرو نباشند.

وی با اشاره به محدودیت‌هایی که در جریان اجرای عملیات بهسازی و نوسازی در فرودگاه مهرآباد انجام می‌شود، گفت: تلاش ما این است که این اتفاق نیفتد اما پروژه به گونه‌ای است که احتمال تاخیر در برخی پروازها وجود دارد، زیرا در نشست و برخاست هواپیما تاثیر می‌گذارد اما قرار نیست که پروازها بصورت گسترده ابطال و یا کاهش پیدا کند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه کل پروژه‌های انجام شده در این فرودگاه به قیمت پایه امروز ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد، ادامه داد: در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه سرمایه گذاری در این پروژه‌ها است تا کل عملیات پروازی در مهرآباد بهسازی شود.

مه آبادی با اشاره به قدمت فرودگاه مهرآباد، گفت: متاسفانه در سنوات گذشته اظهارنظرهای غیرکارشناسی در مورد انتقال فرودگاه مطرح شده بود در حالی که فرودگاه مهرآباد ۷۰ سال قدمت دارد و در نظام اقتصادی کشور تاثیر گذار است.

وی با اعلام اینکه بلوغ صنعت هوایی این است که در یک شهر چند فرودگاه وجود داشته باشد، اظهار داشت: فرودگاه مهرآباد نماد صنعت هوایی ایران و نماد انقلاب است، زیرا نخستین بار امام خمینی (ره) در این محل سخنرانی داشتند، بنابراین باید ضمن توجه به محیط زیست، ابعاد اقتصادی و اجتماعی فرودگاه هم سنجیده شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور ادامه داد: با کمک مسئولان فرودگاه، بهره برداری تجاری را شروع می‌کنیم تا ترمینال‌ها گسترش یابد، همچنین باید باند سوم فرودگاه را ایجاد کنیم و سطح خدمات رسانی را افزایش دهیم.

مه آّبادی با تاکید بر اینکه فرودگاه مهرآباد باید تا دو دهه دیگر هم به کار خود ادامه دهد، افزود: برای رعایت مسائل زیست محیطی باید پروازهای غیرتجاری و غیرمسافری این فرودگاه محدود و حذف شود.

وی در خصوص شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، اظهار داشت: اقدامات مربوط به شهر فرودگاهی در حال انجام است و در حوزه مناطق آزاد آن هم اقداماتی انجام شده است، ضمن اینکه امیدواریم طی برنامه تعیین شده کارهای مربوط به این شهر فرودگاهی هم به اتمام برسد.