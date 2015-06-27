۲ پیشنهاد به رئیس جمهور برای تکریم حضرت خدیجه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب مرادی در سخنانی کوتاه با اشاره به احادیث و روایات کمتر شنیده به فضائل و مناقب حضرت ام المومنین خدیجه(س) پرداخت و از کم توجهی به این بانوی بزرگ انتقاد کرد.

وی افزود: از آقای روحانی ۲ درخواست دارم. نخست اینکه تقاضا دارم یک روز را در تقویم به نام حضرت خدیجه(س) نامگذاری کنند.

مرادی ادامه داد: دهم ربیع الاول مصادف با سالروز ازدواج این بانوی بزرگ و پیامبر اسلام است و بهترین روز برای این نامگذاری محسوب می شود.

مرادی به بیان تقاضای دیگر خود از رئیس جمهور پرداخت و تصریح کرد: ضرب سکه بهار آزادی به نام ام المومنین خدیجه(س) هم پیشنهاد دیگر بنده است. سکه تمام بهار آزادی که یک سوی آن مزین به نام ایشان بوده و سوی دیگر آن تصویر امام راحل باشد.

این چهره نام آشنا افزود: در بررسی که از نقاط مختلف کشور انجام گرفته، موارد قابل تأملی درخصوص نحوه نامگذاری متولدین ۱۰ سال اخیر مشاهده شده، مانند اینکه در ۱۰ سال گذشته در کل شهر همدان تنها ۳ دختر به نام خدیجه نامگذاری شد و شهر اراک ۵ دختر و سمنان ۱۰ کودک. این در حالی است که این شهرها از متدین ترین شهرهای کشور هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای معرفی این بانوی بزرگ، نیاز به فرهنگسازی است و باید مسئولان هم در این زمینه تلاش کنند و نامگذاری روزی به نام ایشان و ضرب سکه از جمله این تلاش ها می تواند باشد.

به گزارش مهر، چند سالی است که شهاب مرادی تلاشهایی برای ترویج نام و یاد حضرت خدیجه کبری(س) انجام می دهد که از جمله آن می توان به کمپین «تکریم مادر مهربان» در صفحه اینستاگرام وی اشاره کرد. در این کمپین که نام دیگر آن « مرا به نام مادرم صدا بزن» است از دختران ایرانی خواسته شده تا به صورت نمادین فقط روز دهم رمضان مصادف با وفات ام المومنین، نام خود را خدیجه بگذارند که این کمپین مانند دیگر کمپینها و فعالیتهای رسانه ای وی با استقبال روبرو شده و باید دید ۲ پیشنهاد وی با چه واکنشی از سوی رییس جمهور مواجه می شود.