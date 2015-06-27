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۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷

شهاب مرادی مطرح کرد؛

۲ پیشنهاد به رئیس جمهور برای تکریم حضرت خدیجه(س)

۲ پیشنهاد به رئیس جمهور برای تکریم حضرت خدیجه(س)

حجت الاسلام شهاب مرادی سحرگاه شنبه طی ارتباط تلفنی برنامه ماه خدا با وی ۲ خواسته از رئیس جمهور برای تکریم مقام حضرت خدیجه (س) مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب مرادی در سخنانی کوتاه با اشاره به احادیث و روایات کمتر شنیده به فضائل و مناقب حضرت ام المومنین خدیجه(س) پرداخت و از کم توجهی به این بانوی بزرگ انتقاد کرد.

وی افزود: از آقای روحانی ۲ درخواست دارم. نخست اینکه تقاضا دارم یک روز را در تقویم به نام حضرت خدیجه(س) نامگذاری کنند.

مرادی ادامه داد: دهم ربیع الاول مصادف با سالروز ازدواج این بانوی بزرگ و پیامبر اسلام است و بهترین روز برای این نامگذاری محسوب می شود.

مرادی به بیان تقاضای دیگر خود از رئیس جمهور پرداخت و تصریح کرد: ضرب سکه بهار آزادی به نام ام المومنین خدیجه(س) هم پیشنهاد دیگر بنده است. سکه تمام بهار آزادی که یک سوی آن مزین به نام ایشان بوده و سوی دیگر آن تصویر امام راحل باشد.

این چهره نام آشنا افزود: در بررسی که از نقاط مختلف کشور انجام گرفته، موارد قابل تأملی درخصوص نحوه نامگذاری متولدین ۱۰ سال اخیر مشاهده شده، مانند اینکه در ۱۰ سال گذشته در کل شهر همدان تنها ۳ دختر به نام خدیجه نامگذاری شد و شهر اراک ۵ دختر و سمنان ۱۰ کودک. این در حالی است که این شهرها از متدین ترین شهرهای کشور هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای معرفی این بانوی بزرگ، نیاز به فرهنگسازی است و باید مسئولان هم در این زمینه تلاش کنند و نامگذاری روزی به نام ایشان و ضرب سکه از جمله این تلاش ها می تواند باشد.

به گزارش مهر، چند سالی است که شهاب مرادی تلاشهایی برای ترویج نام و یاد حضرت خدیجه کبری(س) انجام می دهد که از جمله آن می توان به کمپین «تکریم مادر مهربان» در صفحه اینستاگرام وی اشاره کرد. در این کمپین که نام دیگر آن « مرا به نام مادرم صدا بزن» است از دختران ایرانی خواسته شده تا به صورت نمادین فقط روز دهم رمضان مصادف با وفات ام المومنین، نام خود را خدیجه بگذارند که این کمپین مانند دیگر کمپینها و فعالیتهای رسانه ای وی با استقبال روبرو شده و باید دید ۲ پیشنهاد وی با چه واکنشی از سوی رییس جمهور مواجه می شود.

کد مطلب 2788201

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    نظرات

    • محمدمعين ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
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      واقعا حرفاى آقاى مرادى منطقى و حساب شده هست. حضرت خديجه س كل سرمايه اش رو داد براى اسلام. حالا چه عيبى داره ما كه يه كشور اسلامى هستيم و زير سايه حضرت وليعصر عج نمادى از حضرت خديجه س در كشور و پول و تقويممون داشته باشيم. به آقاى روحانى رأى دادم و ايشون فردى با ايمان هستند و ازشون درخواست دارم اين دو درخواست كه مطالبه همه ما هست جامعه عمل بپوشنن.
    • عبدالله هستم ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
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      سلام پيشنهاد جالبي هست ماهم يكي دو سالي ميشه كه روز وفات حضرت خديجه به خواهر كوچيكم ميگيم خديجه. خداكنه اين پيشنهاد رو هم رييس جمهور عملي كنه. شايد از مظلوميت ام المومنين كم بشه.
    • مریم صفاراد ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
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      سلام مثل همیشه غیرت دینی و خلاقیت حاج آقای مرادی ...چه پیشنهاد های دلنشینی دادند
    • آتنا میرزایی ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
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      مرا به نام مادرم صدا بزن؛ چه افتخاری؛صلى الله عليك يا خديجة الكبرى
    • محمد ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
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      در راستای تکریم ام المومنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها طرح بسیار خوب و پسندید ه ای است و ان شا الله ریاست محترم جمهور موافقت کنند تا اجرایی شود .
    • خديجه سادات ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
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      سلام الحمدالله به همت حاج آقا مرادي نام حضرت خديجه سلام الله عليها چند سالي است پررنگ شده كه البته براي پررنگ تر شدن اين نام به همت همه ي مسئولين نياز است.
    • خديجه سادات ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
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      سلام الحمدالله به همت حاج آقا مرادي چند سال اخير نام حضرت خديجه سلام الله عليها پررنگ شده كه البته براي پررنگ تر شدن تلاش همه ي مسئولين را نياز است.
    • قاسمی ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خداخیر بده به ایشان پیشنهاد بسیار ارزنده ایست
    • حسین ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام. السلام علیک یا ام المومنین حضرت خدیجه(س). پیشنهاد های بسیار پسندیده و خوبیست. ان شاء الله که عملی بشن.
    • ناشناس ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      این ساعتی,که آقای,مرادی دو پیشنهادشونواعلام کردن وقت خواب رییس جمهوربوده,و برنامه رو ندیدن چه فایده
    • محسن طاهري ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام و ارزوي قبولي طاعات و عرض ادب به حضور برادر عزيزم روحاني خدوم و ارزشمند و پرتلاش ، حاج شهاب مرادي ، با استقبال از اين دو پيشنهاد ايشان ، درخواست سومي را نيز از مديران صداوسيما دارم كه لااقل امروز دهم رمضان سالروز وفات حضرت خديجه ، قطع موسيقي از شبكات صداوسيما گردد
    • نوید ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام. خواسته بنده هم هست. امیدوارم آقای رئیس جمهور جامه عمل بپوشانند.
    • مونا تهرانی ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام من نام خدیجه را دوست دارم و نام من امروز خدیجه است هم نام مادرم خدیجه کبری، با این پیشنهاد کاملا موفقم. کوچکترین کاری است که برای زنده نگه داشتن نام مادر اسلام می توان انجام داد.
    • امين ۱۷:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام. پيشنهادات بسيار خوبي است. بايد براي گراميداشت حضرت خديجه سلام الله عليها هر کاري ميتونيم انجام بديم.
    • حمید ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام الحمدلله چند سالی هست که با تلاش حجت الاسلام شهاب مرادی، شاهد برگزاری هرچه با شکوه تر ایام وفات بزرگ بانوی اسلام، حضرت خدیجه کبری(سلام الله علیها) هستیم. خدا به ایشان و همه کسانی که برای اعتلای نام بانو قدم بر میدارند خیر دو دنیا عنایت کنه. به نظرم پیشنهاد خوبی است، امیدوارم که رئیس جمهور محترم این پیشنهادات رو عملی کنند به مدد و عنایت خود حضرت.
    • احسان ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      به نظر من پیشنهادهای خیلی خوبی است امیدوارم که هرچه زودتر توسط رییس جمهور اجرایی شود
    • خدیجه سادات ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ب امید روزی کارهای بیشتری برای ترویج نام و یاد حضرت خدیجه (س) آن طور ک شایسته ی مقام و منزلت ایشان است در سراسر ایران و کشورهای اسلامي. انجام شود.سپاس از آقای مرادی
    • خدیجه ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا پیشنهاد خوبیه... ان شا الله که انجام بشه
    • فائزه ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      چقدر عالی میشه اگه این اتفاق بیافته
    • سيد مجتبي شيرازي ۰۲:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      حاجي شهاب خدا عزت ات بده، هميشه پاي كار اهل بيت و حضرت خديجه هستي. ما كه خواهر نداريم، ولي خانواده عموم اينا همينطوري كه شما پيشنهاد دادي اسم دختر كوچيكشون رو خديجه نامگذاري كردند. كاشكي بيشتر از اين پيشنهادها بدي ، ببيه كه خوابن
    • مرا به نام مادرم صدا بزن ۰۲:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام دو سالی ست که مفتخرم در روز وفات ام المؤمنين حضرت خدیجه سلام الله علیها به پیشنهاد حاج آقا مرادی هم نام ایشان باشم از رییس جمهور محترم می خواهم به این دو در خواست که در خواست من هم هست جامه عمل بپوشانند سپاسگزارم
    • گلاره ۰۲:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با ضرب سکه به نام ایشان بسیار موافقم اسلام را مدیون مال و ایثار ایشان می دانم
    • کشورپسند ۰۲:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      السلام عليك یا خدیجه الکبری جانم به فدات خانم جان احسنت به ذکاوت جناب مرادی جای چنین روزی در تقویم و چنین نامی بروی سکه ها خالی ست
    • بيژن نامدارى ۰۳:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام و آرزوى قبولى طاعات و عبادات ان شاالله با كمك رييس جمهور و هيئت دولت محترم اين دو درخواست تحقق يابد.
    • امین نیک پور ۰۴:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      پیشنهاد خوبی است انشاءالله که محقق شود
    • حامد ۰۴:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چه پيشنهاد خوبي، واقعا جاي نام مبارك مادر مهزبان مومنين در تقويم شيعي خاليست و چه زيباست سكه اي، مزين به نام مبارك حضرت خديجه كبري سلام الله عليها
    • حسن ۰۴:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چقدر مشتاقم به ديدن اين سكه
    • سما ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام اسلام به پشتوانه شمشیر علی و اموال خدیجه رشد پیدا کرد. این دو سرمایه را باید ارج نهیم. ضرب نام حضرتش بر سکه بهار آزادی پیشنهاد خیلی هوشمندانه ای است
    • رضا ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات به دست اندرکاران خبرگزاری مهر که به مسائل دینی اهمیت داده و خبرهای مرتبط را پوشش می دهند از همه مهمتر اعتلای نام و جایگاه حضرت خدیجه (س) اولین بانوی مسلمان.
    • محمد ايماني ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      واقعا حضرت خديجه گمنام بود واين پيشنهاد ها خيلي خوب است
    • مائده ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام واقعا پیشنهادات زیبا و ارزشمندی هستند ان شاالله که اجرا شوند
    • حمید ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام . خداوند ان شاالله به حاج آقا مرادی خیر دهد برای ترویج نام ام المومنین خدیجه کبری سلام الله علیها
    • فرید ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      پرداختن به این حاشیه ها در روزگار غربت نام و مرام رسول الله و اهل بیت بزرگ ایشان باز هم خدمت شایانی است
    • محمود ولی زاده ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام عرض می کنم خدمت برادر بزرگوارم حضرت حاج آقای مرادی بنده هم خیلی خوشحالم نام حضرت خدیجه (س) در رواج پیدا کنه. من الله توفیق
    • علی ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      1-مساله مهم نامگذاری یکی از اماکن مهم شهری به "ام المؤالمنین خدیجه " است. 2- حال که در کشور برای هرچیزی جایزه تعیین وپرداخت می کنند چرا برای آنان که همنام حضرت هستند جایزه پرداخت نمی شود.
    • محمد ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام/ واقعا بجاست نام کسی بر سکه باشد که تمام ثروت خود را فدای پیامبر و ترویج و قوام اسلام کرد. خدیجه کبری(س) ریشه اهل بیت(ع) است و ام المومنین، همه مسلمانان به او بدهکارند و به هر طریقی باید به ادای دین و احترام کنند. حاج آقا شهاب اجر شما هم با بی بی.
    • میثم ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ان شاءالله توسط رییس جمهور و دیگر مسئولین نظام مورد توجه واقع بشه
    • مرا به نام مادرم صدا بزن ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خدا خیرتان بده... پیشنهاد بسیار خوبیه
    • حسني ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      مهر جان اين پيشنهاد را از طرف ما هم از رييس جمهور مطالبه كن
    • حسن حسيني ۱۶:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      مهرجان شما هم اين پيشنهادات را از رييس جمهور از طرف ما مخاطبينت، مطالبه كن
    • طلبه هياتي ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام عليكم متاسفانه به دليل كم كاري شيعيان در معرفي ام المومنين واقعي، مادر ائمه، حضرت خديجه كبري سلام الله عليها، وهابيت خبيث و غاصب، همان طور كه خلافت را از اميرمونان غصب كردند، اين لقب زيباي مادر مارا هم غصب كردند. ان شاالله با برنامه هاي مدون توسط افراد دلسوز، مثل همين طرح و همكاري رسانه هاي خوب و عادل دنياي شيعه، مانند همين سايت عقيق( كه ان شاالله خداوند ماجور بدارد اين عزيزان را) و دغدغه مند شدن مسولين بتوانيم قدمي در راه اعتلاي نام مبارك ام المومنين، حضرت خديجه كبري سلام الله عليها بردا
    • زهرا ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام توجه و احترام حاج آقای مرادی به این بانوی بزرگوار شایسته تقدیر...پیشنهادهاشون عالیه انشاالله که هر دو پیشنهاد عملی بشه
    • نصیری ۰۲:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      پاسخ
      سلام پیشنهادخوبیست . امیدوارم ب زودی محقق شود
    • نصیری ۰۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام .پیشنهاد خوبی است .امیدوارم که محقق شود
    • حسنا ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام مرحبا به اين ذهن خلاق و مذهبي مرادي واقعا پيشنهاداتش يِكـه من اميدوارم روحانى هم اين كارا رو انجام بده ؛يعنى توقع دارم به عنوان يك مسلمان كه به روحانى راى داد
    • ناظریان ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      به حق که راست میگویید ، چگونه است که پیغبر ما ، بعد از وفات ام المومنین حضرت خدیجه سلام الله علیها چنان مصیبتی به او وارد میشود که یک سال را عام الحزن مینامند و ما حتی یک روز را در تقویم به این مادر مهربان و فداکار اختصاص نمیدهیم. آقای روحانی لطفا کمی با دل پیامبر راه بیایید... بنده سالهاست که مشغول مطالعه تاریخ اسلام هستم و همیشه مظلومیت این بانو برایم سوال بوده است. ممنون از حجه الاسلام بخاطر توجه ویژشون به احیای ارزش های اصیل دینی . بی تردید دوره ی مدیریت ایشان در شهرداری تهران یکی از پربارت
    • حميد شراهى ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام حاج اقا اميدوارم اين پيشنهاد شما را اقاى روحانى ترتيب اثر بدهند و باشد كه نام اين بانوى ارزشمند و زحمات ايشان مورد توجه قرار گيرى با اشكر از شما
    • نبوی ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      پیشنهادات شما به مانند همیشه عالیست و امیدوارم مسئولین ترتیب اثر دهند تا نام مبارک حضرت خدیجه در جامعه ما پررنگ تر شود.
    • فاطمه ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      پیشنهاد نیکو و ارزنده ای است انشا الله که عملی شود
    • خدیجه میرمهدی ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      شلام حاج آقا خدا خیرتون بده، بسیار پیشنهاد خوبیست. اسلام مدیون این بانوی بزرگوار است. انشاالله مورد پذیرش این دولت قرار گیرد و ترتیب اثر دهند.
    • خدیجه ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      مرا یک روز با نام مادرم خدیجه صدا بزن ان شاالله که این طرح اجرا بشه
    • امین صفارزاده ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      حقیقتا هم سکه هایی که در بلاد اسلامى هست متعلق به حضرت خدیجه است و از ثروت ایشان؛ درور خدا بر ام المومنین خدیجه الکبری
    • خوش خلق ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام قطع به يقين مادرمان ام المومنين خديجه كبري(س) اولين مبلغ و سرمايه گذار اسلام بوده اند كه ضرب سكه به نام ايشان از كمترين كارهاييست كه ميتوان در راستاي تكريم نام ايشان و زنده نگه داشتن نام اين بانوي بزرگوار اسلام انجام داد، و قطعا در تقويم مملكتمان جاي تكريم اين بانو خالي است و ما بايد نام ايشان را زنده نگه داريم و به فرزندانمان عظمت ايشان را گوشزد شويم چه بسا اگر حضرت خديجه(س) نبودند اسلام در آن زمان بدان شكل گسترش پيدا نميكرد.
    • نام من خديجه است ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
      0 0
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      سلام من هم با پيشنهاد حجت السلام شهاب مرادي موافقم و اين مطالبه را از رئيس جمهور كشورم دارم. ان شاالله كه جامع عمل پوشانده شود
    • مهديه ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
      0 0
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      سلام با اين دو پيشنهاد بسيار موافقم ان شاءالله به زودي شاهد تكريم هرچه بيشتر مادر مهربانمان؛ ام المؤمنين خديجة كبري سلام الله عليها باشيم
    • ف ر ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام پیشنهادات ارزنده ای است خدا کنه جناب رییس جمهور توجه کنند
    • فائزه ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
      0 0
      پاسخ
      پیشنهادات بسیار فوق العاده ای ست فکر میکنم خیلی ها دوست داشته باشن که این اتفاق بیفته
    • ح.ع ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
      0 0
      پاسخ
      پیشنهاد عالی هست، انشاء الله که محقق شود
    • نرگس ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
      0 0
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      امیدوارم این پیشنهاد هوشمندانه و غیرتمندانه حجت الاسلام شهاب مرادی مورد توجه آقای رئیس جمهور قرار بگیرد و ان شاالله به زودی شاهد تحقق آن باشیم
    • فاطمه ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام. پیشنهاد عالی است. ان شالله عملی شود
    • مشهدی ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
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      سلام، چه پیشنهاد عالی هست. امیدواریم مسئولان عمل کنند، کوچکترین کاری است که برای ام المومنین میشه انجام داد.

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