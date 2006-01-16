كشته شدن 12 عراقي و يك نظامي آمريكايي در بغداد / دستگيري 36 تروريست در بصره

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در پي سرنگون شدن يك فروند هلي كوپتر آمريكايي در شمال بغداد، گروهي موسوم به گردان هاي صلاح الدين الايوبي مسئوليت حمله موشكي به اين بالگرد را برعهده گرفت.

اين گروه عراقي با انتشار بيانيه اي بر روي وب سايت اينترنتي خود اعلام كرد : عناصرگردان هاي صلاح الدين ايوبي شاخه نظامي هليكوپتر ارتش آمريكا ازنوع آپاچي را درمنطقه المشاهد سرنگون كردند.

ارتش آمريكا امروزسقوط يك فروند هليكوپتر اين كشور درشمال عراق را تاييد كرد؛ سخنگوي نظاميان آمريكا درعراق با اعلام اين خبر گفت : هنوز از سرنوشت دو خلبان هليكوپترسرنگون شده و نيز علت سقوط آن مشخص نيست.

وي هليكوپتر ساقط شده را وابسته به نيروهاي ويژه ارتش آمريكا دانست و گفت: تحقيقات در مورد علت سقوط هليكوپترآغاز شده است .

اين سومين هلي كوپترارتش آمريكا است كه ظرف 10 روز گذشته درعراق سقوط كرده است؛ گروه القاعده به سركردگي ابومصعب الزرقاوي با انتشار بيانيه اي مسئوليت برخي حملات موشكي به سوي هليكوپترهاي ارتش آمريكا را برعهده گرفته است.

از سوي ديگر سفارت آمريكا در بغداد اعلام كرد : يك نظامي آمريكايي صبح امروز بر اثر انفجار بمب در مسير كاروان نيروهاي آمريكايي در مركز بغداد كشته شد.

بر اثر اين انفجاريكي از خودروهاي نظامي ارتش آمريكا منهدم شد .

در انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در مقداديه در 100 كيلومتري شمال بغداد، شش افسر پليس كشته ويك نوجوان 12 ساله كشته شدند، در اين حادثه 17 تن ديگر نيز زخمي شدند.



درمنطقه جلولاء در شرق بعقوبه نيز 4 غير نظامي عراقي در انفجار بمبي كه گروههاي مسلح منفجر كردند، زخمي شدند.



در بغداد نيز 5 تن از جمله دو افسر پليس در رشته حملات مردان مسلح كشته و 17 تن ديگر زخمي شدند.

از سوي ديگر، ارتش عراق امروز 36 مظنون به ارتباط با حملات مسلحانه وگروههاي تروريستي را در نزديك بصره بازداشت كردند.



به گفته سروان مكرم العباسي سخنگوي نيروهاي ارتش عراق در بصره، نيروهاي ارتش عراق به كمك نيروهاي پليس ونظاميان انگليسي در جريان عملياتي 36 جنايتكار وتروريست را كه اقدام به عمليات آدم ربايي وآدمكشي و غارتگري مي كردند، دستگير كردند.