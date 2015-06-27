سند هویتی شهید «سید فخرالدین رحیمی» در لرستان رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: سند هویتی شهید سید فخرالدین رحیمی در استان لرستان رونمای خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای رونمایی از سند هویتی شهدای هفت تیر استان لرستان صورت می گیرد، عنوان کرد: سند هویتی شهدای هفت تیر لرستان مصادف با شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران این شهید بزرگوار در دفتر حزب جمهوری رونمایی می شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان یادآور شد: مراسم رونمایی از سند هویتی شهدای هفت لرستان فردا در خرم آباد برگزار می شود.

روشنی ادامه داد: همچنین این مراسم در شهرستان ازنا برای رونمایی از سند هویتی شهید «محمد حسین صادقی» از شهدای هفت تیر استان لرستان برگزار می شود.

وی افزد: تهیه سند هویتی شهدای هفت تیر استان لرستان با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و همچنین اداره کل ثبت احوال استان صورت گرفته است.