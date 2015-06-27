ایجاد « پنجره واحد» در حوزه فعالیت های معدنی خراسان جنوبی

به گزارش مهر، سید نعمت الله حقیقی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری اعضاء ستاد گرامیداشت دهه تولید استان خراسان جنوبی گفت: انتخاباتی در خردادماه سال جاری در راستای تشکیل اعضاء خانه معدن و ایجاد پنجره واحد در حوزه فعالیت های معدنی برگزار شد که امید است با حمایت های این پنجره شاهد رونق پروژه های معدنی استان باشیم.

وی اظهار داشت: با حمایت های قانونی این پنجره، چنانچه دستگاه های اجرایی در راستای استقرار معادن مخالفت کنند، از طریق پنجره واحد این مشکل حل می شود.

این مسئول در ادامه خواستار همکاری دستگاهای اجرایی در این زمینه شد و افزود: اداراه منابع طبیعی استان، محیط زیست و استانداری خراسان جنوبی نهایت همکاری در این زمینه را داشته اند.

حقیقی با اشاره به سایر اقدامات پیش بینی شده در دهه تولید، اظهار داشت: اجرای طرح راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت به تفکیک شهرستان ها تهیه شده که مبتنی بر ظرفیت های شهرستان ها اجرایی می شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه این طرح یک طرح کامل و بدون نقص نیست، ادامه داد: این طرح در راستای ایجاد همگرایی متوسط بین سرمایه گذاران و مدیران اجرا می شود که امید است بتوانیم با این همگرایی برنامه ای برای توسعه صنعت، معدن و تجارت پایه ریزی کنیم.

وی از برگزاری کارگروه تسهیل در این استان خبر داد و گفت: امید است برگزاری جلسات در این کارگروه؛ تسهیل در امور تولید، حمایت از تولید و تسهیل فرآیند کمک به سرمایه گذاری استان را به دنبال داشته باشد.

رشد ۳۵۰ درصدی صدور پروانه بهره برداری

حقیقی در سخنانی با اشاره به اقدامات انجام شده در سه ماهه اول سال جاری، تشریح کرد: در سه ماه اول سال جاری، ۱۸ فقره پروانه بهره برداری صادر کردیم که به نسبت مشابه سال قبل از نظر تعداد، ۳۵۰ درصد رشد داشته ایم.

وی در ادامه افزود: در زمینه اشتغال در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل، ۹ درصد رشد منفی داشته ایم.

رئیس صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه صدور پروانه های بهره برداری صادره در سه ماهه اول سال جاری در تعداد از ۳۱ استان به رتبه ۱۴ ارتقاء پیدا کردیم، بیان داشت: در میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره در سه ماهه اول ۹۴ نیز رتبه اول را کسب کرده کرده ایم.

وی در تشریح عملکرد این سازمان در بخش معدن طی سه ماهه اول سال ۹۴، بیان داشت: هفت فقره پروانه بهره برداری معدنی صادر شده است و رتبه کشوری خرسان جنوبی نیز از رتبه نهم به رتبه ششم ارتقاء یافته است.

حقیقی ادامه داد: در زمینه استخراج واقعی از رتبه ۲۶ کشوری به ۱۵، اشتغال از رتبه هفتم به چهارم و در زمینه میزان ذخایر قطع از رتبه ۱۷ کشوری به ۱۱ کشوری ارتقاء یافته ایم.