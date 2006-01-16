سخنگوي حماس در گفتگو با "مهر": بهانه اي براي جلوگيري از برگزاري انتخابات فلسطين وجود ندارد/ مبارزات ملت فلسطين پس از مرگ شارون هم ادامه خواهد يافت

"سامي ابو زهري" سخنگوي رسمي حماس در گفت وگويي اختصاصي با خبرنگار گروه بين الملل خبرگزاري "مهر" در مورد نوع تاثيرگذاري خروج قطعي شارون از صحنه سياسي رژيم صهيونيستي بر انتخابات قريب الوقوع پارلماني فلسطين گفت : ما بر اين باوريم كه انتخابات فلسطين يك مسئله كاملا داخلي است و فرض بر اين است كه هيچ ارتباطي نبايد با تحولات صحنه سياسي اسرائيل داشته باشد.



ابوزهري افزود: به نظر حماس، برگزاري انتخابات در اين شرايط اهميت بيشتري به خود گرفته است، پس تاكيد مي كنيم كه ممانعت از برگزاري انتخابات به معناي ورود به تونلي ناشناخته تراكم بحران هاي فلسطيني وهرج ومرج است؛ از اين رو فعاليت هاي انتخاباتي آغاز شده است و ما اكنون در حال برگزاري تبليغات انتخاباتي هستيم و ديگر مجالي براي عقب نشيني از آن وجود ندارد.



وي در مورد شخصيت شارون به خبرنگار مهر گفت: با وجود آنكه اين جنايتكار بالفطره در دشمني با ملت فلسطين همسو با ديگر شخصيت هاي صهيونيستي حركت مي كرد، اما نوع و افزايش دشمني و جناياتش گوي سبقت را از ديگران ربوده بود وقتل عام هاي متعددي كه در طول تاريخ پرجنايتش آن را مرتكب شده، گواهي بر اين مدعي است و ترور شيخ احمد ياسين،عبد العزيز الرنتيسي و ياسر عرفات بخشي از جنايات او محسوب مي شوند.



به اعتقاد ابو زهري، با خروج قطعي شارون از صحنه سياسي رژيم صهيونيستي، جامعه اين رژيم بيش از پيش به سوي ضعف و ناتواني پيش مي رود، زيرا شخصيت هايي را از دست مي دهد كه در جنايت و تجاوزگري عليه ملت فلسطين تجربه بالاي داشتند .



سخنگوي حماس در مورد نوع تاثيرگذاري چنين حادثه اي بر روند مبارزات ملت فلسطين هم تاكيد كرد: مبارزات ملت فلسطين چه با حضور شارون و چه بدون حضور وي ادامه دارد، تازماني كه اشغالگري وجود دارد و تجاوزاتي عليه ملت فلسطين انجام مي پذيرد، مقاومت نقش خود را در مقابل اين تجاوزات ايفا مي كند.



وي در مورد سرنوشت حزب كاديما و نوع حزب بندي هاي سياسي در جامعه صهيونيستي اظهار داشت : بديهي است كه نبود شارون تاثير مستقيمي بر صحنه صهيونيستي قرار خواهد داشت و اين مسئله در حزب شارون كاديما واضح تر خواهد بود؛ اين حزب با وجود آنكه اكنون روي پاي خود ايستاده است، اما به زودي شاهد فروپاشي كامل آن خواهيم بود.



ابوزهري در ادامه گفتگو با مهر گفت : جامعه صهيونيستي هم نسبت به گذشته ضعيف تر خواهد بود نه به دليل آنكه رويكردش تغيير پيدا مي كند بلكه به دليل آنكه يك جنايتكار با تجربه و بالفطره را از دست داده است. به اعتقاد ما، نبود شارون نه تنها بر صحنه صهيونيستي وفلسطيني بلكه بر تمامي منطقه تاثير گذار خواهد بود چرا كه شارون يك جنايتكار و تروريست تراز اول است پس مي توان گفت كه بدون شارون منطقه اي بهتر خواهيم داشت.



وي در خاتمه اظهار داشت: مايلم اينجا به يك نكته اشاره كنم كه پس از ترور شيخ احمد ياسين، شارون اعلام كرد منطقه بدون احمد ياسين وضعيت بهتري خواهد داشت و ما هم اكنون اعلام مي كنيم منطقه بدون حضور اين آدم كش و قاتل، شرايط و وضعيت بهتري خواهد داشت.

کد مطلب 278826