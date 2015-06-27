۵۰۰۰ پرونده در تعزیرات حکومتی لرستان رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام براری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به اقدامات این سازمان طی سه ماهه اول سالجاری اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت سه ماهه تعزیرات حکومتی لرستان به بیش از پنج هزار و ۵۰۰ پرونده رسیدگی کرده است.

وی تعداد پرونده های مختومه نشده سال ۹۳ را ۳۳ پرونده برشمرد و افزود: طی سه ماه اول سالجاری پنج هزار و ۵۴۵ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شد که به پنج هزار و ۵۱۳ پرونده رسیدگی شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به اینکه در سه ماه اول سال ۹۴ به حدود ۹۹ درصد از پرونده های وارده رسیدگی شده است ادامه داد: تعداد پرونده های مختومه نشده و باقی مانده از سال گذشته و سه ماه اول سال جاری ۶۵ پرونده است.

۳۴ واحد متخلف در طرح نظارتی ویژه ماه رمضان شناسایی شد

براری به اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان از سوی سازمان تعزیرات استان اشاره کرد و گفت: این طرح از ابتدای ماه رمضان آغاز شده است و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.

وی هدف از اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان را اعمال نظارت بر واحدها از جانب دستگاه های نظارتی به اتفاق دستگاه تعزیرات حکومتی دانست و افزود: همچنین در این طرح با متخلفین احتمالی واحدهای توزیع کالا برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

مد یر کل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: آخرین اقدام صورت گرفته در طرح نظارتی ویژه ماه رمضان بازرسی مشترک از ۶۸ واحد بود که در قالب شعب سیار ۳۴ واحد متخلف شناسایی شد و طبق قانون با این واحدها برخوردهایی نظیر ضبط و معدوم کردن کالا صورت گرفت.

براری یادآور شد: در طرح نظارتی ویژه ماه رمضان بنا داریم مطالبات شهروندان به شعب تعزیرات حکومتی در مرکز استان و سایر شهرستان ها را در کمترین فرصت رسیدگی کرده بطوریکه کمترین هزینه مالی برای شکات و بیشترین هزینه و مجازات برای متخلفین احتمالی را در بر داشته باشد.

وی اضافه کرد: کل شکایات رسیدگی شده به اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان در ماه رمضان از طریق شعب سیار این سازمان مورد رسیدگی قرار می گیرد تا از این طریق از ترددهای مکرر و غیر ضروری شهروندان در این ایام جلوگیری شود.

عدم درج قیمت بالاترین رقم تخلف در سال ۹۳

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان تعداد پرونده های وارده به شعب تعزیرات حکومتی استان را در سال ۹۳ حدود ۱۷ هزار پرونده برشمرد و اظهار داشت: تعداد پرونده های وارده به این سازمان در سال ۹۲ حدود ۲۰ هزار پرونده بود.

براری از کاهش ۱۱ درصدی پرونده های وارده به شعب اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ خبر داد و افزود: ۲۵ هزار و ۶۴۲ پرونده در سال ۹۲ به شعب اجرای احکام وارد شد و این تعداد پرونده در سال ۹۳ به ۲۲ هزار و ۷۹۹ پرونده کاهش یافت.

وی تخلف عدم درج قیمت را بالاترین رقم تخلف در سال ۹۳ دانست و بیان داشت: به لحاظ قیمت و ارزش نوع تخلف پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز بیشترین درصد پرونده های وارده به شعب تعزیرات استان را به خود اختصاص داده اند.

بخش بهداشت، دارو و درمان کمترین پرونده ها را به خود اختصاص داد

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه در سال گذشته کمتر از ۲۰ درصد مبنای پرونده های واصله به شعب تعزیرات استان به شکایات اشخاص خصوصی مربوط بوده است عنوان کرد: مبنای بیش از ۸۰ درصد پرونده های واصله به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اعمال نظارت دستگاه ها بوده است.

براری تعداد پرونده های وارده به شعب تعزیرات حکومتی استان در سال گذشته و در بخش کالا و خدمات را ۱۵ هزار و ۴۴۶ پرونده برشمرد و افزود: سال گذشته در این بخش ۱۵ هزار و ۴۸۱ پرونده مختومه شد که تعدادی از پرونده های باقیمانده از سال ۹۲ نیز در این آمار گنجانده شده اند.

وی تعداد پرونده های وارده در بخش بهداشت، دارو و درمان به شعب تعزیرات حکومتی استان در سال گذشته را ۳۴۴ پرونده برشمرد و اضافه کرد:در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز هزار و ۵۶۷ پرونده به این شعب این سازمان وارد شد که از این تعداد به هزار و ۵۶۳ پرونده رسیدگی شد.