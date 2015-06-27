تجهیز استودیوی سینما بهمن کردستان نیازمند ۵ میلیارد ریال است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان، امین مرادی در جریان بازدید استاندار کردستان از روند احداث استودیو حرفه ای صدا و تصویر حوزه هنری کردستان در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج، اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که پیش روی هنرمندان در استان کردستان، به ویژه هنرمندان بخش موسیقی وجود دارد نبود استودیو صدا و تصویر حرفه ای در استان است.

وی ادامه داد: متاسفانه هنرمندان این استان برای ضبط آثار خود ضمن صرف هزینه های فراوان، متحمل صرف وقت طولانی و رنج سفر به استان های همجوار و غالبا پایتخت کشور شدند و در نهایت با توجه به هزینه هایی که صرف می شود و عدم تناسب هزینه های تولید با فروش آثار متحمل ضرر و زیان شده و در بلند مدت این مسئله سبب سرخوردگی هنرمندان و در نهایت رکود در تولید آثار شده است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از مساعدت ها و حمایت های ارزنده استاندار کردستان افزود: خوشبختانه با اهتمام و دستور استاندار کردستان و توجه به ایجاد زیرساخت های لازم فرهنگی و اشراف کاملی که به موضوعات هنری استان دارند این مهم مجدد در دستور کار قرار گرفت و در طبقه فوقانی پردیس سینمایی بهمن سنندج مراحل ساخت استودیو حرفه ای و تخصصی صدا و تصویر از یکماه پیش آغاز شد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان یادآور شد: با گذشت این یکماه هم اکنون فضای ساختمانی مورد نیاز انجام شده و به زودی عملیات اجرایی و عمرانی آن به پایان می رسد.

مرادی افزود: این استودیو با ابعاد ۱۵×۹ متر و ارتفاع ۷.۵ متر با سازه فلزی و دیوار چند لایه که سبک سازی نیز شده و کف شناور بتنی با توجه به چشم اندازی که به مسجد جامع سنندج از یک طرف و از یک طرف به آبیدر سنندج دارد علاوه بر تولید آثار در بخش های مختلف هنری امکان مناسبی برای تولید برنامه های تلویزیونی را نیز خواهد داشت.

وی گفت: تا کنون ۲ میلیارد ریال بابت احداث ساختمان استودیو هزینه شده است و برای نصب تجهیزات و امکانات داخلی و حرفه ای استودیو نیاز به پنج میلیارد ریال دیگر وجود دارد که امیدواریم با دستور استاندار استان و مساعدت رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در تامین تخصیص آن تا در کمترین زمان ممکن آغاز به کار استودیو صوت و تصویر حرفه ای در سنندج خواهیم بود.

وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: با اتمام این پروژه، پردیس سینمایی بهمن سنندج عنوان مجهزترین پردیس سینمایی کشور را از آن خود خواهد کرد و با توجه به امکانات این پردیس ازجمله ۳ سالن نمایش، کافه کتاب، گالری، کلاس های آموزشی، کافی شاپ و این استودیو چند منظوره، شاهد رونق در تولید آثار هنری و دیگر فعالیت های مربوطه خواهیم بود.

کردستان مهد فرهنگ و هنر است

استاندار کردستان نیز در این بازدید پس از گزارش رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت: با توجه به اینکه استان کردستان یک استان فرهنگی و مهد موسیقی است با بهره گیری از امکانات این استودیو، تولید آثار ارزشمند هنری زمینه معرفی هنر و فرهنگ استان در سطح ملی و بین المللی بیش از پیش مهیا می شود.

عبدالمحمد زاهدی در ادامه افزود: هنر و هنرمندان استان کردستان با توجه به قابلیت هایی که دارند شایسته بهترین امکانات حرفه ای هستند.

وی با تقدیر و تشکر از اهتمام حوزه هنری کردستان گفت: خوشبختانه در سال های اخیر شاهد اقدامات بسیار خوبی توسط حوزه هنری در سطح استان هستیم و نمونه بارز آن امکانات در نظر گرفته شده در پردیس سینمایی بهمن سنندج است که نقش بسیار ارزنده ای را در ارتقای شاخص ها در استان داشته است.

استاندار کردستان با قدردانی از سرعت پیشرفت پروژه، افزود: احداث این استودیو می تواند کمک شایان توجهی را به تولید آثار هنری به ویژه موسیقایی که ویژگی اصلی هنری استان است داشته باشد.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی خوبی که بعد از احداث و تجهیز این استودیو صورت خواهد گرفت هزینه تولید آثار هنری در استان به حداقل ممکن خواهد رسید و امکان حمایت از هنرمندان استان های همجوار نیز از امکانات این استودیو فراهم می شود.

وی بر حمایت استانداری کردستان از روند اجرایی این پروژه تأکید کرد و افزود: انتظار می رود که همکاران محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیش بینی های لازم را در تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز پروژه به انجام برسانند تا با لطف و عنایت حق تعالی شاهد آغاز به کار سریعتر از موعد مقرر این استودیو حرفه ای صدا و تصویر در استان باشیم.

استاندار کردستان و همراهان پس از بازدید از پروژه از نمایشگاه خوشنویسی علوم قرآنی هنرمند سنندجی «شاهو طوفانی» در محل گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج و همچنین نمایشگاه کتاب ومحصولات فرهنگی نیز بازدید کرد.

در جریان این بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز استاندار کردستان را همراهی می کردند.