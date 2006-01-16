  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ دی ۱۳۸۴، ۲۱:۲۹

رويترز به نقل از منابع ديپلماتيك خود خبر داد ؛

تروئيكاي اروپا و مقدمات تهيه پيش نويس قطعنامه اي درباره ايران / درخواست از البرادعي براي ارجاع ايران به شوراي امنيت

ديپلمات هاي اروپايي اعلام كردند كه تروئيكاي اروپا شروع به پيش نويس قطعنامه اي براي ارائه به آژانس كرده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از رويترز،  اين ديپلمات ها اعلام كردند كه سه كشور در صددند تا موضوع هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع نمايند.

يك ديپلمات كه نخواست نامش فاش شود اعلام كرد:"ما شروع به پيش نويس كردن قطعنامه اي كرديم. اين قطعنامه كوتاه است و از محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي مي خواهد تا موضوع هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع كند".

گفتني است نمايندگان سه كشور اروپايي به همراه آمريكا ، روسيه و چين امروز در نشستي كه در لندن برگزار شد تحولات هسته اي ايران را پس از شروع مجدد تحقيقات هسته اي  بررسي كردند.

هنوز هيچ خبري از  نشست لندن منتشر نشده و مشخص نيست آنچه كه رويترز به نقل از ديپلمات هاي خود عنوان كرده است از نتايج اين نشست باشد.

کد مطلب 278831

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها