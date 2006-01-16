تروئيكاي اروپا و مقدمات تهيه پيش نويس قطعنامه اي درباره ايران / درخواست از البرادعي براي ارجاع ايران به شوراي امنيت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، اين ديپلمات ها اعلام كردند كه سه كشور در صددند تا موضوع هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع نمايند.

يك ديپلمات كه نخواست نامش فاش شود اعلام كرد:"ما شروع به پيش نويس كردن قطعنامه اي كرديم. اين قطعنامه كوتاه است و از محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي مي خواهد تا موضوع هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع كند".

گفتني است نمايندگان سه كشور اروپايي به همراه آمريكا ، روسيه و چين امروز در نشستي كه در لندن برگزار شد تحولات هسته اي ايران را پس از شروع مجدد تحقيقات هسته اي بررسي كردند.

هنوز هيچ خبري از نشست لندن منتشر نشده و مشخص نيست آنچه كه رويترز به نقل از ديپلمات هاي خود عنوان كرده است از نتايج اين نشست باشد.