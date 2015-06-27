افشین پیرنون در گفتگو با مهر از آغاز عملیات روكش آسفالت در محور كرج - چالوس خبر داد و اظهار کرد: این عملیات از ابتدای تیرماه جاری آغاز شده است و به مدت دو سال ادامه خواهد داشت.

پیرنون در پاسخ به این پرسش که با شروع تعطیلات و افزایش حجم ترافیک در این محور محدودیت تردد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟ گفت: اجرای این عملیات از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته خواهد بود ولی در ایام یاد شده محور مسدود نمی شود.

این مسئول با اشاره به اینکه عملیات روکش آسفالت در حین عبور ترافیک انجام می شود، اضافه کرد: اگر اجرای عملیات باعث سنگینی ترافیک محور شود با صلاحدید پلیس راه و همچنین اداره کل راه و شهرسازی استان، برای تخلیه بار ترافیکی اجرای عملیات به ساعات دیگر روز موکول خواهد شد.

مدير ساخت و توسعه راه های استان البرز با اشاره به اینکه برای اتمام این عملیات ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا ظرف مدت ۲ سال این پروژه به اتمام برسد، افزود: در سال جاری ۳۰ درصد اعتبار تامین می شود و متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات، کل اعتبار تامین خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به مصالح به کار رفته در آسفالت این پروژه گفت: در آسفالت این پروژه از مصالح کوهی استفاده شده است که کیفیت بهتر و بالاتری نسبت به مصالح رودخانه ای دارد.

این مسئول در رابطه با افزودنی های به کار رفته در آسفالت این پروژه، گفت: در این پروژه دو افزودنی اصلاح کننده خواص قیر و الیاف مسلح کننده آسفالت اضافه شده است که برای اولین بار در کشور در این پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

پیرنون در پایان گفت: آسفالت به كار رفته در این جاده از تكنولوژی روز دنیا و با استفاده از الیاف پلی اولفین و آرامید است كه بر اساس نتایج آزمایشگاهی فاكتور های مقاومتی ۲ تا ۵ برابر آسفالت معمولی را دارد.

عملیات اجرای روکش آسفالت محور کرج – چالس از تونل کندوان به میدان امیركبیر كرج به طول ۷۰ كیلومتر آغاز شده است و هر روزه از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر با محدودیت ترددی مواجه هستیم. در ایام تعطیل و روزهای خاص محددیت های ترددی اعمال نخواهد شد.

