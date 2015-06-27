یک افطاری ساده با یاد شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور شخصیت­های فرهنگی، مذهبی، ادبی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و نمایندگان خانه احزاب، خانواده شهید آیت الله بهشتی و اقشار مختلف مردم برگزار شد، جنبه های مختلف شخصیت آیت الله دکتر بهشتی مورد بررسی قرار گرفت.

استاد محمود حکیمی نویسنده­ پیشکسوت و نام آشنا اولین سخنران مراسم بود که با ذکر خاطراتی از شهید بهشتی به جلسات نقد کتاب در خانه ایشان اشاره کرد و افزود: هر هفته چهارشنبه ­ها هر یک از ما با ارائه یک اثر داستانی تازه و یا یک نقد ادبی در جلسات شرکت می ­کردیم و حضور در این جلسه ­ها مرا با نقد و نقدنویسی آشنا کرد.

پس از اجرای دو اثر تواشیح ویژه ماه مبارک رمضان توسط گروه الغدیر، حجت الاسلام سیدمحمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و یار دیرین امام (ره) و شهید بهشتی با ذکر خاطراتی از شهید بهشتی و نحوه­ مدیریت ایشان گفت: در سالهای مبارزه به شکل­های مختلف اعلامیه­ های حضرت امام (ره) را به ایران ارسال می­ کردیم. وقتی یکی از دوستان ما به عراق آمد کتابی را که اعلامیه­ ها در جلد آنجا سازی شده بود به او سپردیم تا به فردی مطمئن در ایران برساند. دوست ما متوجه جاسازی شدن اعلامیه­ ها در کتاب شده آن را به اطلاع شهید بهشتی رسانده بود. شهید بهشتی در دیداری که با ایشان داشتم با برشمردن ارزش و ارج مبارزه و زحمات ما متذکر شدند که کار درست را نباید از راه غلط انجام داد. ما برای تثبیت ارزش­های انسانی و اسلامی مبارزه می­ کنیم، پس نباید با روشهای غلط آن را از بین ببریم.

در ادامه جلسه نشست یک افطاری ساده عبدالجبار کاکایی شاعر معاصر کشورمان دو اثر خود را برای حضار قرائت کرد.

حجت الاسلام دکتر یدالله حبیبی آخرین سخنران نشست یک افطاری ساده با تبیین خصوصیت مومنان از منظر قرآن کریم «حلم» را یکی از مهمترین این خصوصیات دانست و با ذکر فرازهایی از شخصیت آیت الله دکتر بهشتی ایشان را نماد یک مومن و یک مدیر موفق دینی دانستند.

در پایان مراسم با حضور دکتر احمد مسجد جامعی و عبدالحسین مختاباد از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، دکتر علیرضا بهشتی فرزند شهید بهشتی، فرامرز علیخانی مدیر موزه شهید بهشتی و جمعی از مدیران و شخصیتهای فرهنگی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز اسلامی هامبورگ و مدیریت شهید آیت الله دکتر بهشتی در این مرکز از ماکت آن در موزه شهید بهشتی رونمایی شد.