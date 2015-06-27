کشف و ضبط ۴۰۰ بطری مشروبات الکلی در سراب/ برخورد قاطع با عاملان

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان خاطری شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی ۴۱۵ بطری انواع مشروبات الکلی با مارک و برند خارجی از یک خودرو کشف شد.

وی ادامه داد: هیچ گونه گذشتی نسبت به توزیع کنندگان مشروبات الکلی وجود نخواهد داشت و به همین دلیل ضمن توفیق خودرو و تملک آن به نفع بیت المال، فرد متخلف به دو سال حبس و پرداخت یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

این مقام ارشد قضایی شهرستان افزود: با اجرایی شدن قانون جدید از این پس هرگونه مشروب با مارک خارجی مجازات حمل و فروش کالای قاچاق را نیز در پی خواهد داشت.

رئیس دادگستری سراب تصریح کرد: شرکت های تولید کننده مشروبات با فراهم کردن زمینه های حمایتی و به نوعی گارانتی محصول تا محل توزیع سعی در گسترش این مفسده سنگین در جامعه اسلامی و ایرانی را دارند.