ايران توانايي پر كردن ظرفيت هاي خالي درماني و آموزشي كشورهاي خاورميانه را دارد

دكتر "علي اكبر ولايتي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با اشاره به همكاري هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با كشورهاي عربي و اسلامي افزود: عرضه امكانات اين دانشگاه به كشورهاي اسلامي گام بلندي براي نشان دادن استعداد اين دانشگاه جهت پر كردن ظرفيت هاي خالي در منطقه خاورميانه و كشورهاي اسلامي است.

وي تأكيد كرد: ممكن است كشورهاي ديگر استعداد دانشگاه هاي ايران را بشناسند اما به توانايي دانشگاه در سطوح گسترده و در كار پزشكي، امر آموزش پزشكي، مسايل بهداشتي و مسايل تحقيقات پزشكي را به اندازه كافي واقف نباشند به همين دليل اعلام آمادگي دانشگاه نيز در اين امر اهميت دارد.

رئيس هيأت مديره انجمن متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران سابقه همكاري هاي پزشكي ميان ايران و كشورهاي عربي را طولاني دانست و ياد آور شد: از زمان استقلال شيخ نشين هاي خليج فارس تاكنون مردم اين شيخ نشين ها با طبابت ايران و پزشكان ايراني و تخصص و كارايي هاي آنها آشنا بوده اند و شاهد بوده ايم كه اطباي ايراني را به ديگران ترجيح مي دهند.

وي با بيان مثالي اظهار داشت: به طور نمونه با وجود همه امكانات درماني و بهداشتي و حضور كشورهاي مختلف غربي در دوبي و تأسيس مراكزي تحت نظر دانشگاه هاي معتبر غربي، اما همچنان مركز درماني ايران در دوبي يعني بيمارستان هلال احمر مورد مراجعه بسياري از مردم كشور امارات متحده عربي است.

"ولايتي" اضافه كرد: در رده هاي بالاي سياسي دوبي نيز هرگاه بخواهند به يك مركز درماني مطمئن و مناسب مراجعه كنند، بيمارستان هلال احمر ايرانيان يكي از اولويت هاي انتخاب است.

رئيس مركز آموزشي پژوهشي درماني سل و بيماري هاي ريوي خاطرنشان كرد: با توجه به چنين سابقه اي كه ايران در شيخ نشين هاي خليج فارس دارد و سابقه قديمي تر همكاري با كشور عراق زمينه آگاهي از ظرفيت هاي علمي كشورها از يكديگر وجود دارد.

وي گفت: دانشگاه هاي مختلف كشورهاي عربي و اسلامي هم در حوزه هاي مختلف علمي و پزشكي پيشرفت داشته اند و تبادل متخصصين، دانشجويان و دانش پژوهان ميان ايران و آن كشورها، همكاري هاي مشترك را در زمينه تحقيقاتي فراهم مي كند.

"ولايتي" تصريح كرد: بسياري از مسايل و مشكلات بهداشتي و درماني مردم منطقه ما به دليل اشتراكات شرايط زندگي به هم نزديك است و زماني كه ما در مبارزه با اپيدمي بيماري هاي واگير دار تجربه داريم مي توان آن را به ديگر كشورها منتقل كرد و اين امر زمينه را براي پيشرفت به سوي همكاري هاي مشترك منطقه اي و در سطح گسترده تر اسلامي فراهم مي كند.