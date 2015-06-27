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۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

معاون وزیر علوم خبر داد:

افزایش ظرفیت اردوهای راهیان نور دانشجویی در سال جاری

افزایش ظرفیت اردوهای راهیان نور دانشجویی در سال جاری

معاون فرهنگی و اجتماعی وزير علوم گفت: برنامه ما این است که در سال ۹۴ ظرفیت اردوهای راهیان نور را افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه قرارگاه ملی راهیان نور دانشجویی شهید علم الهدی در سال ۹۴ با حضور سردار علی فضلی و دکتر سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزير علوم برگزار شد.

سیدضیاء هاشمی گفت: هدف‌گذاری ما این است که هر دانشجو در طول تحصیل فرصت استفاده حداقل یک بار از اردوی های راهیان نور را داشته باشد و البته در کنار این هدف معاونت فرهنگی واجتماعی، برنامه ریزی هایی با دانشگاه های مختلف انجام داده تا هر دانشجو در طول تحصیل حداقل یک‌بار نيز به زیارت ثامن الحجج برود.

وی افزود: زیارت مشهد الشهدا در غرب کشور و مشهد الرضا(ع) در شرق کشور به عنوان یک حرکت ملی در دانشگاه ها برنامه ریزی شده و امیدواریم بنیادی برای جمعیت کشور باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم خاطرنشان كرد: در سال گذشته هدف‌گذاری قرارگاه شهید علم الهدی اعزام ۵ درصد از دانشجویان به اردوی های راهیان نور بود که اگرچه از حیث کمی تحقق پیدا نکرد ولی از جهت سازمانی و ایجاد هماهنگی های لازم ما توانستیم حرکت خوبی به این سمت داشته باشیم.

وی تصريح کرد: در سال ۹۴ امیدواریم ظرفیت اردوهای راهیان نور را افزایش دهیم. من فکر می کنم که این حرکت ها با استقبال گسترده دانشگاهیان مواجه خواهد شد و این اردوها می تواند نماد همدلی و همزبانی که رهبر معظم انقلاب از ما مطالبه کردند باشد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه هر دانشجوی ایرانی با هر سلیقه و هر روحیه ای باید بتواند در فضای راهیان نور وارد شود، افزود: با یک نگاه باز و نگاه اخلاقی، معنوی و فرهنگی باید قبول داشته باشیم هر دانشجوی ایرانی این ظرفیت را دارد که راهی راهیان نور شود و نباید برای دانشجویان حد و مرز ظاهری قائل شد.

کد مطلب 2788408
زهرا سیفی

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