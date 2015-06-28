حرکت ماندگار مردم ورامین در مقابل مخالفان شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، هفتم تیرماه ۱۳۶۰ یادآور عروج ملکوتی و شهادت مردی است که عمر خود را در راه امام و انقلاب گذراند و تا آخرین لحظه زندگی در دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی کوتاهی نکرد.

شهید بهشتی از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در نهضت امام خمینی(ره)، نقش مهم و غیرقابل انکاری را در سرنگونی نظام شاهنشاهی ایفا کرد و پس از استقرار نظام اسلامی نیز در کسوت های مختلف پرچمدار احیای ارزش های اسلامی شد.

شهید بهشتی در کنار شهید مطهری دو متفکر برجسته ای بودند که در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با زبانی شیوا و رسا مردم را به سوی انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان بهترین نوع حکومت سوق دادند و در مناظره های مختلف در صدا و سیما با طرفداران حزب توده و دموکرات ها به خوبی از آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.

راه اندازی بنگاه‌های شایعه پراکنی علیه شهید بهشتی توسط طرفداران بنی صدر

شهید بهشتی پس از انتخاب نظام جمهوری اسلامی و با توجه به در اختیار داشتن سلاح دانش و تسلط به زبان های روز دنیا، نقش محوری را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت و پایه گذار نظام قضایی کشور شد و در بالاترین جایگاه قضایی کشور، بزرگترین خدمات را به انقلاب کرد.

حضور شهید بهشتی در ورامین در ۳۴ پیش

منافقین و برخی مزدوران داخلی که تلاش های خالصانه و روشنگرانه شهید بهشتی را می دیدند، با یک برنامه ریزی گسترده و استفاده از بنگاه های شایعه پراکنی، انواع تهمت ها و افتراها را نثار یار دیرین امام و انقلاب کردند اما شهید بهشتی استوار و مصمم بر اصول خود باقی ماند و هیچگاه عقب نشینی نکرد به طوری که پس شهادتشان امام راحل در سوگ این یار وفادار خود فرمودند که بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد.

سخنرانی سه تن از شهدای هفتم تیر در نمازجمعه شهرستان ورامین

یکی از اعضای باسابقه ستاد نمازجمعه ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور شهدای حادثه هفتم تیر در نمازجمعه ورامین اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انتصاب آیت الله محمودی به امامت جمعه شهرستان ورامین، ستاد نمازجمعه این شهرستان تلاش داشت تا با توجه به شرایط و مقتضیات کشور از سخنرانان برجسته کشوری در نماز جمعه دعوت کند.

سید محسن احمدی افزود: از آنجایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان در صدد شبهه افکنی و سست کردن پایه های نظام اسلامی بودند، ستاد نماز جمعه ورامین تلاش داشت تا با حضور چهره های ملی این توطئه ها را خنثی کند.

مقابله با مخالفان شهید بهشتی توسط مردم ورامین

وی ادامه داد: در سال های اولیه انقلاب اسلامی شخصیت های فراوانی به عنوان سخنران قبل از خطبه های نمازجمعه به شهرستان ورامین سفر کردند که از جمله آنها می توان به سه تن از شهدای حادثه هفتم تیر شامل شهید دکتر بهشتی، شهید دکتر صادقی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و شهید دکتر دهقانی نماینده مردم بیرجند در مجلس اشاره کرد.

احمدی اضافه کرد: شهید بهشتی دو مرتبه به شهرستان ورامین سفر کرد که بار اول در سال ۱۳۵۸ در مسجد صاحب الزمان(عج) در جمع مردم سخنرانی کرد و بار دیگر نیز چند ماه قبل از حادثه هفتم تیر به عنوان سخنران قبل از خطبه های نمازجمعه ورامین در این شهرستان حضور پیدا کردند.

عده ای از طرفداران بنی‌صدر قصد بر هم زدن سخنرانی شهید بهشتی را داشتند

حجت الاسلام سید محسن محمودی که در سفر شهید بهشتی به ورامین به عنوان مکبر نمازجمعه این شهرستان بود با اشاره به حاشیه آفرینی برخی عناصر وابسته به گروهک ها در زمان حضور شهید بهشتی در ورامین اظهار داشت: شهید بهشتی چند ماه قبل از حادثه هفتم تیر و به دعوت ستاد نماز جمعه ورامین برای سخنرانی در جمع نمازگزاران جمعه به این شهرستان سفر کرد.

حضور شهید بهشتی در جمع ورامینی ها

رییس ستاد نماز جمعه ورامین افزود: زمانی که آیت الله بهشتی قصد حضور در شهرستان ورامین را داشت، عده ای از طرفداران بنی صدر که بعدها به گروهک های نظیر توده و پیمان پیوستند با تجمع در میدان امام فعلی، شعار درود بر بنی صدر را سر می دادند.

وی ادامه داد: وقتی شهید بهشتی از حضور جمعی از مخالفان خود در میدان امام که تعداد آنان به صد نفر می رسید اطلاع یافت، اصرار داشت که از میان این افراد وارد مسجد شود که این گونه هم شد و ایشان بسیار متواضعانه با مخالفان برخورد کرد اما در مقابل مصلی صاحب الزمان(عج) مملو از طرفداران و دوستداران شهید بهشتی بود که در زمان ورود وی به مسجد شعار درود بر بهشتی سر دادند و از این یار دیرین امام و انقلاب استقبال کردند.

مردم ورامین مخالفان شهید بهشتی را از مسجد بیرون کردند

محمودی اضافه کرد: طرفداران بنی صدر با حضور در مسجد تلاش داشتند که سخنرانی شهید بهشتی را نیمه تمام بگذارند اما با اقدام به موقع امام جمعه ورامین و حرکت حماسی مردم ورامین این افراد از مسجد به بیرون رانده شدند.

این مسئول عنوان کرد: امام جمعه ورامین نیز در خطبه های آن روز نماز جمعه از مجاهدت ها و فداکاری های شهید بهشتی و نقش محوری ایشان در انقلاب اسلامی به نیکی یاد کردند و پس از نماز نیز مردم ورامین به دور شهید بهشتی حلقه زده و ایشان نیز به احساسات مردم پاسخ دادند.

وی بیان داشت: شهید بهشتی پس از اقامه نماز جمعه به روستای آبباریک ورامین سفر کردند و در انجا مورد استقبال گرم و کم نظیر مردم این روستا قرار گرفته و اهالی این روستا به پاس حضور این روحانی بیدار و آگاه، قربانی انجام دادند.

محمودی تأکید کرد: حضور شهید بهشتی و حمایت کم نظیر مردم ورامین از این یار امام و خنثی شدن توطئه طرفداران بنی صدر به عنوان برگ زرینی در تاریخ مبارزاتی مردم این دیار می درخشد.

برای نخستین بار خبرگزاری مهر تصاویر حضور شهید بهشتی در شهرستان ورامین در ۳۴ پیش و حرکت ماندگار مردم این خطه در مقابله با دشمنان شهید بهشتی را به تصویر می کشد.