بدمینتون باز کرمانشاهی به اردوی تیم ملی پسران دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی ۱۰ بدمینتون باز برای حضور در اردوی تیم ملی پسران اعلام شد که در میان آنها نام بازیکن کرمانشاهی نیز دیده می شود.

صدرالدین صادقی تنها بازیکنی است که به نمایندگی از استان کرمانشاه در این اردو حضور خواهد داشت.

اردوی تیم ملی بدمینتون پسران کشورمان از روز هشتم تیر ماه آغاز شده و به مدت ده روز ادامه خواهد داشت.

جزیره کیش به عنوان میزبان این مرحله از اردوی تیم ملی بدمینتون پسران انتخاب شده است.

گفتنی است، صدرالدین صادقی سابقه حضور در اردوهای مختلف تیم ملی بدمینتون کشور را دارا است.