۲۲۳ کیلوگرم مواد مخدر سال گذشته در علی آباد کتول کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری مفرد، فرماندار علی آبادکتول، ظهر شنبه، درجمع رسانه ها گفت: معضل جدیدی که در کشور وجود دارد معضل اعتیاد است که امروز گریبان گیر خانواده ها شده است.

وی افزود: در سال گذشته در شهرستان علی آباد کتول ۲۲۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف، ۵۰۲ فقره دستگیری، کشف خودرو ۵۲ عدد و ۱۲دستگاه موتورسیکلت توقیف شدند.

وی بیان کرد: یکی از اهداف دولت در این سال مبارزه جدی با معضل خانمان سوز اعتیاد است و امروزه در کنار فقر و رشد جمعیت، نابودی محیط زیست و تهدیدات هسته ای مواد مخدر و روان گردان ها بحران چهارم جهان هستند.

تجری مفرد گفت: بهترین راه مبارزه با مواد مخدر ضمن پیشگیری، استفاده از نیروی مردمی، فرهنگ سازی و حفاظت خانواده ها از فرزندان است.

فرماندار با بیان اینکه ۸۲ درصد مواد مخدر دنیا در کشور همسایه ما تولید می شود، تاکیدکرد: ۵۹ درصد تولیدات این محصول افیونی در کشور افغانستان نسبت به سنوات گذشته افزایش داشته.

وی اظهار کرد: ۵۵ درصد طلاق ها، ۶۵ درصد همسر آزاری ها، ۳۵ درصد کودک آزاری، ۲۵ درصد قتل ها، ۲۳ درصد نزاع ها و ۳۵ الی ۴۰ درصد سرقت ها مربوط به استفاده، خرید و فروش مواد مخدر است.