به گزارش خبرگزاری مهر، از علاقه مندان و اعضای کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برای حضور در مراسم زیر دعوت می کند:

"کلاسهای قرآن" ویژه بانوان از اول ماه مبارک رمضان، مصادف با ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ هر روز از ساعت ۱۰ صبح برگزار شده است و تاکنون ۱۰ جزء قرآن قرائت شده است و تا آخرین روز ماه مبارک رمضان به غیر از جمعه ها ادامه دارد.

"کرسی تفسیر خوانی" بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، (تفسیر قطره­ای با استفاده از قرآن بشیر) از اول ماه مبارک رمضان ۱۴۳۶، مصادف با ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ توسط " دکتر محمد بیستونی" برگزار شده است و تاکنون سوره های مبارکه تکویر، نازعات، عبس و نباء تفسیر شده است و موضوعاتی چون همت و تلاش، مهارت های زندگی و صبر و استقامت از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است. این برنامه نیز تا پایان ماه مبارک رمضان به غیر از جمعه ها ادامه دارد.

"زندگی با قرآن"، از شب نهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۶ مصادف با چهارم تیر ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۲۲ توسط استاد ابوالفضل بهرام پور آغاز شد و در این دو شب دو موضوع نماز و حجاب با ذکر آیات مرتبط مورد بحث قرار گرفت.

علاقه مندان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۲۸۶۶۴۶۵ تماس حاصل کنند.