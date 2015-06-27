دلایل افزایش نیافتن مستمری دانش آموزان شین آبادی

بابک رمضانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعتراض والدین دانش آموزان شین آبادی به تخصیص مستمری ۶۰۰ هزار تومانی، گفت: ۸۰ میلیارد ریال برای این موضوع در بودجه سال ۹۴ پیش بینی شده که بر اساس محاسبات بیمه ای، متوسط حقوق قابل پرداخت به آنها همین رقم است.

وی با تاکید بر اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یک مجموعه بیمه ای است و باید توانایی ایفای تعهدات خود را حفظ کند، گفت: اگر پرداخت ها سلیقه ای باشد رفاه مالی یک میلیون و سیصد هزار بیمه گذار دیگر صندوق را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. یک فرآیند انضباطی در برقراری حقوق و مستمری افراد برقرار است و همین انضباط ضامن استمرار و دوام در پرداخت حقوق است.

مدیرکل روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تاکید کرد: خوشبختانه این صندوق هنوز مشکلات سایر صندوق های بازنشستگی را ندارد. البته این موضوع دلایل متعددی دارد که بارزترین آن جوان بودن صندوق است. پنج سال دیگر با موج ۲۰۰ هزار نفری تعهدات خود در بحث بازنشستگی روبرو هستیم و اگر اصول بیمه ای در پرداخت ها و سرمایه گذاری ها لحاظ نشود با مشکل روبرو خواهیم شد.

رمضانی فر با اشاره به اینکه موضوع دانش آموزان شین آبادی یک موضوع ملی است و افکار عمومی روی آن حساسیت دارد، گفت: تا همین جا هم تمام سعی دولت بر این بود که کاری انجام دهد. حالا هم باید همه کمک کنند تا در ادامه نواقص رفع شود.

وی به راهکار افزایش حقوق دانش آموزان شین آبادی اشاره کرد و اظهار داشت: برای افزایش مستمری آنها باید اعتباری که در بودجه سالانه به صندوق می دهند افزایش پیدا کند و در مجموع می توانیم حقوق بیشتری به این دانش آموزان بدهیم ولی این کار باید مبنای بیمه ای داشته باشد.

رمضانی فر ادامه داد: محاسبات بیمه ای به ما می گوید با ۸۰ میلیارد ریال به صورت مادام العمر با سن امید به زندگی که توسط وزارت بهداشت رسما اعلام شده به طور متوسط به هر فرد تنها همین مقدار را می توانیم پرداخت کنیم.