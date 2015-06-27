به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی ظهر شنبه در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب استان با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حال حاضر ۳۹۶ هزار نفر از جمعیت شهری استان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب شهری هستند.

وی تعداد مشترکان این شرکت را حدود ۱۷۴ هزار نفر عنوان کرد و گفت: هم اکنون تعداد ۴۴ هزار و ۵۰۰ مشترک تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.

۲۹.۶ درصد از جمعیت شهری استان تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند

به گفته سرپرست شرکت آب و فاضلاب جنوبی در حال حاضر ۲۹.۶ درصد از جمعیت شهری استان تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند.

هاشمی بیان کرد: همچنین هم اکنون دو هزار و ۵۰۰ کیلیومتر شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شهری در استان داریم که هزینه های نگهداری آن ها بسیار بالا است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از شبکه ها و انشعابات آب و فاضلاب شهری موجود در استان به دلیل فرسودگی و کاهش ظرفیت نیاز به اصلاح دارند، گفت: در مقطع موجود برای اصلاح هر کیلومتر انشعاب فرعی آب شهری بالغ بر ۶۰ میلیون تومان نیاز بوده که این رقم برای خطوط اصلی انتقال خیلی بیشتر است.

هدفمندی یارانه ها تاثیری در میزان مصرف آب نداشت

سرپرست شرکت آب و فاضلاب جنوبی با تاکید بر اینکه ما خواهان منطقی سازی قیمت آب هستیم، عنوان داشت: در حال حاضر ۷۸ درصد مشترکان این شرکت زیر الگوی مصرف آب مصرف می کنند و همین امر سبب شده که هدفمندی یارانه ها تاثیر چندانی در میزان مصرف آب شهروندان استان نداشته باشد.

هاشمی به پروژه تصفیه خانه بیرجند اشاره کرد و گفت: هزینه اجرای این طرح پروژه بالغ بر ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است و ما بعد از پیگیری های زیاد توانستیم از محل تهسیلات بانک اکو مبلغ ۱۶.۹ میلیون یورو را برای این پروژه بگیریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قسمت اول این وام آزاد شده است، بیان داشت: عملیات اجرایی این پروژه در یک بازه زمانی سه ساله انجام خواهد شد و پیش بینی های ما این است که در تابستان امسال طراحی این پروژه انجام شود.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب جنوبی ادامه داد: طبق پیش بینی ها در پاییز امسال عملیات اجرایی این پروژه با شدت و سرعت آغاز شود تا بتوانیم در یک بازه سه ساله شاهد اجرای مدول دوم پروژه تصفیه خانه بیرجند باشیم.

بدهکاری ۵.۴ میلیارد تومانی مشترکان به شرکت آب و فاضلاب استان

هاشمی با بیان اینکه ۸۰ درصد مشترکان این شرکت مشترکان خانگی هستند، بیان داشت: در سال گذشته بالغ بر ۲۱.۷ میلیون متر مکعب مصرف آب در این بخش داشتیم.

وی ادامه داد: در بخش غیر خانگی نیز در سال گذشته ۸.۹۱ میلیون متر مکعب آب مصرف شده است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب جنوبی از بدهکاری ۵.۴ میلیارد تومانی مشترکان به شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد و گفت: عمده این مطالبات از مشترکان غیر خانگی هستند.

هاشمی به پروزه فاضلاب شهر خوسف نیز اشاره کرد و گفت: بعد از سفر وزیر نیرو به استان و تصویب این پروژه کارهای مطالعاتی طرح آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در چند روز گذشته طرح مطالعاتی فاضلاب خوسف به شرکت طرف قرارداد ابلاغ شده است، عنوان داشت: با تکمیل کارهای مطالعات پیگیر آن هستیم که در برنامه ششم توسعه ردیف اجرایی برای این پروژه در نظر گرفته شود.