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۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۷

تئاتر «تندیس جوانی» در آبیک به نمایش درآمد

تئاتر «تندیس جوانی» در آبیک به نمایش درآمد

قزوین- تئاتر تندیس جوانی در آبیک به نمایش درآمد و مورد استقبال جوانان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کانون هنرهای نمایشی شهرستان آبیک ظهر شنبه برای آشنایی هرچه بیشتر شهروندان این شهرستان با هنر تئاتر و طرح مشکلات و معضلات جوانان در قالب نمایش اقدام به اجرای نمایش خیابانی«تندیس جوانی» کرد.

این نمایش روایت ساخت تندیسی است برای تقدیر از جوانان و اتفاقات بعدی که قصه این نمایش می شود.

داستان این نمایش توسط سعید قربانی نوشته شده که در آن به بخشی از مشکلات جوانان پرداخته شده است.

نویسنده در این نمایش دست به دست شدن برخی قوانین و سلیقه ای عمل کردن برنامه ها توسط مسئولان که موجب سردرگمی در جوانان و آسیب به روحیه و آینده آنها می شود را هدف قرار داده است.

نویسنده در این نمایش می خواهد روایت کند که تغییر در افکار مدیران و اختلاف نظرات مبنایی بین آنها و حمایت نکردن از جوانان در موضوعات مختلف وجود دارد و در نهایت آسیب آن متوجه قشر جوان جامعه می شود که آنها را به انحراف می کشاند و بسیاری از مشکلات اجتماعی نتیجه همین رویکرد غلط مسئولان و سوء مدیریت هاست.

در این نمایش سعید قربانی، سید محمد حسینی، ابوالفضل ربیعی، رضا زرگر و فرهاد خوئینی به ایفای نقش پرداختند.

این نمایش در محل پارک مادر شهر آبیک به نمایش درآمد و با استقبال بسیار خوبی روبرو شد.

کد مطلب 2788532

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