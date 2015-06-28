قائم مقام وزیر کار به وین رفت/ اعلام مواضع ایران در اجلاس یونیدو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی حسینی که به دعوت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد برای شرکت در شورای توسعه صنعتی این سازمان به وین سفر کرده است، با ارائه سخنرانی در نشست عالیرتبه این سازمان دیدگاه‌های کشورمان را تشریح کرد.

قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل در این نشست با تاکید بر توانایی های کشورمان تصریح کرد: با وجود محدودیت ها و تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران، کشورمان در زمینه های مختلف رشد و توسعه خود را ادامه داده و موفقیت های قابل توجهی به دست آورده است.

وی بر نقش و مسئولیت های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در توسعه فناوری و دانش بین کشورهای عضو با توجه به نیازهای آنان تاکید کرد. بر پایه این گزارش، حسینی همچنین با مدیر کل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد آقای لی یونگ دیدار کرد. در این دیدار مدیر کل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با تجلیل از نقش کشورمان بر لزوم تقویت همکاری ها تاکید کرد.

حسینی نیز ضمن با اهمیت برشمردن همکاری های یونیدو و جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت حفظ جایگاه فنی این سازمان تاکید کرد و افزود: بایستی دقت شود تا این سازمان جایگاه حرفه ای خود را حفظ کند و از تلاش هایی که برای سیاسی کردن نقش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد صورت می گیرد، جلوگیری کند.

در این دیدار همچنین وضعیت برنامه های در دست اجرا و نیز امکان افزایش همکاری های جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بررسی شد.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، در جمهوری اسلامی ایران پروژه های مختلفی را در دست اجرا دارد.