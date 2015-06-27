توجه و رسیدگی به مشکلات اصناف اصفهان امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جهانگیری ظهر شنبه در نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن دهه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت بیش از ۷۰۰ معدن و ۸ هزار واحد صنعتی در استان اصفهان اظهار داشت: همچنین وجود بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی در سطح استان اصفهان با در برگیری ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص ملی یکی از قطب‌های اصلی صنعت کشور است.

وی با بیان اینکه اصناف در تمام دوران انقلاب دین خود را به مردم و کشور ایران ادا کرده‌اند، افزود: از این رو ضروری است که به مشکلات و نیازهای اصناف در کشور توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اصناف در اقتصاد شهری جایگاه خاصی را دارند، ابراز داشت: اصناف زینت بخش شهر هستند و در صورت نبود آنها شهر موجودی زنده تلقی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه توجه و رسیدگی به مشکلات اصناف در اصفهان امری ضروری است، افزود: از این رو از مدیریت شهری اصفهان انتظار می‌رود که تلاش خود را در راستای حل مشکلاتی همچون ترافیک و حمل و نقل، اقتصاد شهری و مالیات توجه داشته باشد.

جهانگیری با بیان اینکه اصفهان تنها استانی است که تعداد اصناف تولیدی آن نسبت به اصناف توزیعی درصد بالاتری را دارد، ادامه داد: از این رو مدیریت شهری باید در مصوبات خود به جایگاه اصناف توجه بیشتری داشته باشد.