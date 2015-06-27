درمان کامل ۶ درصد از معتادان اصفهان با شربت تریاک

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین شیرانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز جهانی مواد مخدر اظهار داشت: شربت تریاک در کنترل و درمان اعتیاد نقش موثری داشته است.

وی اعتیاد را یک بیماری به شدت عود کننده دانست و افزود: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد تاکنون تلاش‌های بسیاری کرده است.

مسئول اداره سلامت روان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: هر گونه دارویی در رفع مشکل اعتیاد می تواند مثمر ثمر باشد که از آن جمله می توان به شربت تریاک که مصرف آن در درمان اعتیاد بدون اشکال است، اشاره کرد.

وی اعلام کرد: بدنبال پایش آزمایشگاهی که روی شربت تریاک انجام گرفت مشخص شد که آسیب جسمی، لغزشی با مصرف شربت تریاک بر فرد وارد نمی شود.

شیرانی در خصوص طرح مبارزه با قلیان در اصفهان گفت: استاندار اصفهان در این زمینه به صورت جدی وارد شده و به همین دلیل در حوزه کاهش مصرف قلیان اقدامات بسیاری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در عرصه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جلسات متعددی در زمینه پیشگیری و آموزش عموم از مضرات قلیان صورت گرفته است.

مسئول اداره سلامت روان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طرح مبارزه با قلیان به دلیل لزوم همکاری چندین سازمان از جمله حوزه قضایی و حقوقی، نیروی انتظامی و اصناف، باید طی اقدامی هماهنگ و همگانی اجرایی شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اصفهان یک استان ترانزیتی و در حال گذر است و مهاجرین بسیاری از این استان وارد و خارج می شوند، به طبع این امر در زمینه ورود و خروج مواد مخدر و آمار معتادان تاثیر گذار است.

وی اعلام کرد: بیشتر معتادان اصفهان معتاد به مواد سنتی هستند و هر از گاهی به مواد صنعتی روی می آورند.