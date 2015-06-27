به گزارش خبرگزاری مهر، «مگدیتچ ترزان» رئیس کل سازمان پزشکان بدون مرز فرانسه، امروز با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

بروجردی در ابتدای این دیدار، با تقدیر از فعالیت های این سازمان برای امدادرسانی در مناطق بحرانی گفت: سازمان پزشکان بدون مرز باید سعی در جلب اعتماد مردم در کمک‌رسانی با اهداف بشردوستانه بدون گرایش سیاسی داشته باشد.

وی با اظهار تأسف از ادامه بحران‌های موجود در منطقه افزود: سیاست‌های قدرت‌های جهانی، عامل اصلی ادامه وضعیت نابسامان کنونی در بسیاری از مناطق جهان است و متأسفانه این کشورها همواره مدعی حقوق بشر هستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ادامه بی‌تفاوتی نسبت به جنایات گروه‌های تروریستی را عامل گسترش این پدیده زشت در جهان دانست.

بروجردی در پایان بر آمادگی کشورمان برای توسعه بیش از پیش همکاری‌ها با سازمان پزشکان بدون مرز در نقاط مختلف جهان تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این دیدار «مگدیتچ ترزان» رئیس کل سازمان پزشکان بدون مرز فرانسه با قدردانی از همکاری و مساعدت جمهوری اسلامی ایران در برنامه های انسان‌دوستانه این سازمان در منطقه به ویژه در افغانستان و عراق گفت: همواره ارتباط بسیار مثبتی در جهت اهداف انسان‌دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و این سازمان وجود داشته است و این همکاری می‌تواند، الگوی مناسبی برای سایر کشورهای منطقه باشد.

وی با تشریح فعالیت های سازمان پزشکان بدون مرز فرانسه در غزه، یمن، عراق و افغانستان افزود: این سازمان در حد توان خود علاوه بر کمک‌های بشردوستانه و پزشکی، سعی دارد مشکلات معیشتی مردم این مناطق را به مردم جهان برای کمک نشان دهد.