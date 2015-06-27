بررسی وضعیت سموم میوه و سبزیجات در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی ظهر شنبه در شورای سلامت استان، افزود: سلامت جامعه در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف غذایی باید مدنظر قرار گیرد.

وی بیان کرد: با تولید محصولات ارگانیک ضریب شاخص سلامت مردم ارتقاء می یابد و باید جهاد کشاورزی تلاش و دقت بیشتری را برای تولید محصولات ارگانیگ بکار گیرد.

وی بر لزوم آزمایشگاه جامع سنجش سموم در محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: از محل کمک‌های دفتر علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ساخت این آزمایشگاه پیگیری‌ لازم صورت گیرد.

خادمی تاکید کرد: برای تخصیص اعتبار احداث تصفیه‌خانه فاضلاب دانشگاه علوم‌ پزشکی در سفر وزیر نیرو بعد از ماه مبارک رمضان به استان تدابیر لازم انجام شود.

استاندار همچنین عرضه مرغ زنده و گوشت قرمز در حریم شهرهای یاسوج، دهدشت و گچساران را موجب به خطر انداختن سلامت مردم دانست و اظهار داشت: این گوشتها غیربهداشتی، غیر مجاز وممنوع است.

وی بیان کرد: طی یک ماه آینده دامپزشکی، صنعت و معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، بهداشت و درمان، دادستانی و نیروی انتظامی مراکز کشتار و توزیع گوشت قرمز و سفید در کشتارگاه‌های غیرمجاز در این سه شهررا جمع ‌آوری کنند.

خادمی گفت: با توجه به اینکه در این شهرها کشتارگاه های دام و طیور با ظرفیت بالا وجود دارد، باید هر گونه کشتار و توزیع گوشت سفید و قرمز در کشتارگاه های تحت کنترل دامپزشکی و شبکه بهداشت انجام شود.