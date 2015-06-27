بیش از ۲۸ هزار پرونده وارد محاکم قضایی زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: طی سال گذشته ۲۸ هزار و ۶۸۳ فقره پرونده وارد محاکم شهرستان زنجان شده که از این تعداد ۲۹ هزار و ۸۰۹ فقره مختومه شد.

این مسئول افزود: به صورت میانگین روزانه حدود ۲۰۰ مراجعه به این محاکم انجام می شود. اگر در بدو ورود پرونده اشتباه وارد محاکم شود قطعا حکم صادره اشتباه خواهد بود.

محمدی ادامه داد: واحد ارشاد و قضایی یکی از واحدهای فعال در محاکم عمومی است که با استفاده از حضور کارشناسان متخصص توانسته است در طرح صحیح دعاوی نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان افزود: چنانچه دعوی طرح ‌شده صحیح نباشد قطعاً نتیجه مطلوب نخواهد داشت. هم‌ اکنون روزانه به‌ طور میانگین ۲۰۰ نفر به این واحدها در شهرستان مراجعه می‌کنند.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان در ادامه افزود: یکی دیگر از نهاد های فعال در این حوزه واحد ارشاد است این واحد مرکب از کارمندان و کارشناسان مجرب و با تجربه است. کار این نهاد ارشاد مراجعان است یعنی اول دعاوی به این واحد مطرح می شود و اگر این پرونده ها در این واحد حل نشود به صورت صحیح به دادگاه ها ارجاع داده می شود.

محمدی تصرح کرد: اولویت بندی در محاکم عمومی شامل مسایل حقوقی، مطالبه وجه چک، مطالبه وجه، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، مطالبه نفقه، اعسار از پرداخت «محکوم به» است.

وی در پایان گفت: یکی دیگر از مسایل مهم که باید مورد تجه قرار گیرد این است که مراکزی با حضور مددکاران و متخصصان مجرب برای مشاوره و پیشگیری از ایجاد و وقوع جرم در جامعه ایجاد شود.