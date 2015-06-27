به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی ظهر شنبه در نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر ماه با اشاره به اینکه کارکنان قوه قضاییه در واقع ماموران گمنام کشور هستند، اظهار داشت: در هفته قوه قضائیه قرار داریم و از زحمات و تلاش‌های نیرو‌های گمنام و قضات قوه قضائیه و دادگستری اصفهان تشکر می‌کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در گوشه و کنار شهر اصفهان و در محافل مختلف اظهار نظرهایی در خصوص پیگیری مشکلات مربوط به دفتر شهردار سابق اصفهان مطرح است، ابراز داشت: صحبت‌ها حاکی از آن است که رییس دفتر حوزه شهردار سابق در حال حاضر با قید ضمانت آزاد است و بر این اساس که نماینده مردم هستم از دستگاه قضایی با توجه به مطالبات، خواستار شفاف سازی در این زمینه هستم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی شفاف سازی را در راس برنامه‌های خود دارد، افزود: از این رو از دستگاه قضایی استان تقاضا داریم که این موضوع را برای روشن شدن اذهان عموم مردم در دستور کار قرار دهند و نتیجه آن را به مردم اطلاع رسانی کنند.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان طی ۲ ماه گذشته در برابر مطالبات مردم سکوت اختیار کرده‌ است، ابراز داشت: از این رو اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان معتقد بوده اند که پاسخگویی به مردم باید از طریق دستگاه قضایی صورت گیرد و همچنان منتظر اعلام نتایج بررسی‌ها هستند.