حل مشکلات استان ایلام منوط به استفاده از کارهای پژوهشی است

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر شنبه در دیدار با مسئولان ارشد استان ایلام اظهار داشت: هم اکنون یکی از مهمترین اولویتهای دولت بحث ایجاد شرکت های دانش بنیان و حمایت این شرکتها در سطح کشور است.

وی بیان داشت: طی یک سال اخیر کار را از صفر آغاز کردیم و هم اکنون یک هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعال است که به این تعداد در سال جاری قطعا بیشتر افزوده می شود.

ستاری با اشاره به اینکه فرهنگ دانش پژوهی و نوآوری در کشور نهادینه شود، گفت: نباید به اقتصاد نفتی متکی بود و باید ایده های خلاقانه در جهت تجاری سازی در بخشهای مختلف جامعه استفاده کرد.

وی افزود: خوشبختانه نگاه دولت به فعالیتهای پژوهشی در سطح کشور بسیار خوب است و به همین منظور از ایده ها، طرحها، برنامه ها در قالب شرکتهای دانش بنیان تا حد امکانات حمایت خواهد کرد.

معاون علمی رئیس جمهور حل مشکلات استان ایلام را منوط به استفاده از کارهای پژوهشی در دانشگاه ها ذکر کرد و گفت: همه چیز با پول درست نمی شود و این استان نیازمند طرحهای تجاری است.

وی افزود: در زمینه گیاهان دارویی این استان دارای ظرفیتهای خوبی است که دانشگاه علوم پزشکی باید از این ظرفیتها استفاده کند.

محمدرضا مروارید استاندار ایلام نیز گفت: استان ایلام دارای ظرفیتهای بزرگ علمی است که این استان به یک کارگاه دانش و پژوهش در کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه مرز مهران ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد شرکتهای دانش بنیان برای توسعه فعالیتهای صادرات است، گفت: هم اکنون این مرز ظرفیت ایجاد چنین شرکتهایی را برای توسعه دارد.

استاندار ایلام عنوان کرد: بدون شک زیرساختهای لازم برای راه اندازی شرکتهای دانش بنیان در مرز مهران فراهم شده است.