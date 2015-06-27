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۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۸:۱۲

مدیرکل یونسکو به سفیر ایران درگذشت دکتر عدل را تسلیت گفت

مدیرکل یونسکو به سفیر ایران درگذشت دکتر عدل را تسلیت گفت

مدیرکل یونسکو به سفیر ایران در یونسکو درگذشت پروفسور شهریار عدل را در نامه ای تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نامه تسلیت خانم ایرینا بوکووا مدیرکل یونسکو به سفیر ایران در یونسکو به مناسبت درگذشت پرفسور شهریار عدل به شرح زیر است:

جناب آقای احمد جلالی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو

با دریافت خبر سنگین و ناگوار درگذشت پرفسور شهریار عدل، تسلیت قلبی خود را به خانواده، دوستان و همکارانش ابرازمی دارم.

مقام حرفه­ ای بین­ المللی پرفسور عدل به راستی بسیار برجسته و ممتاز بود؛ باستان شناسی مشهور و عضو مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) که ریاست کمیته بین­المللی علمی ایکوموس ICOMOS   (شورای بین المللی بناها و اماکن تاریخی) را نیز در سابقه کاری­ خود دارد. در همگی این فعالیتها و موقعیتها، نگاه پرفسور عدل به ارزش­ها و اولویت­ هایی معطوف بود که در قلب یونسکو جای دارند.

یادِ پرفسور عدل، با خوش ­مشربی اش، با شور و شوق خردمندانه و روشنفکرانه اش، و به ویژه با نقش بی­ بدیلش در پروژۀ «تاریخ تمدن­های آسیای میانه» در سلسله انتشارات یونسکو، در خاطر همه همکارانش در یونسکو باقی خواهد ماند. او ریاست کمیته علمی بین ­المللی برای تمهید و تدوین این مجموعه چند جلدی را بر عهده داشت و با این کار به آرزوی خود رسید زیرا می خواست در تحقق آرمان مندرج در قانون اساسی یونسکو سهیم باشد، یعنی در «توسعه و ارتقاء راه­ های ارتباط میان مردمان و استفاده از این ارتباط برای درک متقابل و آگاهی بهتر و کامل­ تر از زندگی جوامع بشری از یکدیگر».

فقدان پرفسور عدل و جای خالی او برای یونسکو سنگین و عمیق خواهد بود.

با اظهار عمیق­ترین تسلیت ها و هم­دردی مجدد،

ارادتمند

ایرینا بوکووا

کد مطلب 2788694
فاطمه کریمی

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