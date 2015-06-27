به گزارش خبرنگار مهر، شرایطی که ایران و لهستان در جدول گروه B رقابتهای لیگ جهانی والیبال پیدا کرده‌اند حساسیت‌های دیدار دوم این دو تیم در هفته هفتم را دو چندان کرده است. دیداری که ساعت ۲۱ روز یکشنبه در سالن آزادی تهران برگزار می‌شود و در کانون توجهات بین‌المللی نیز قرار خواهد گرفت.

لهستانی‌ها به خوبی می‌دانند که این بازی برای ایران تا چه حد مهم است و در صورتی که تیم کشورمان برنده این بازی شود با توجه به دو دیدار خانگی که مقابل روسیه در پیش دارد ابتکار عمل را برای صعود در دست خواهد گرفت برای همین با تدابیری ویژه پای به این میدان خواهند گذاشت.

کادر پزشکی تیم لهستان تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بارتوژ کورک، بهترین بازیکن لهستان و امتیازآورترین بازیکن لیگ جهانی را برای این بازی آماده کند، هنوز بازی کردن یا غیبت دوباره وی برابر ایران مشخص نیست و معمایی است که خیلی‌ها به دنبال پاسخ آن هستند.

به‌هرتقدیر کواچ و دیگر اعضای کادر فنی تیم ایران باید فکر همه چیز را بکنند و منتظر حضور کورک و پاسور اول لهستان در ترکیب این تیم باشند که اگر این اتفاق رخ بدهد به طور حتم قدرت این تیم دوچندان خواهد شد چرا که حتی کورک نا آماده و مصدوم نیز وزنه قابل اتکا برای قهرمان جهان خواهد بود. انتظارها این است که آنالیزورهای تیم کشورمان راههای مهار کورک، کوبیاک و دیگر یاران موثر حریف را بهتر از قبل به بازیکنان ایرانی گوشزد کنند تا در داخل زمین کار گره نخورد.

این تیم در بازی جمعه شب برابر ایران نشان داد مثل آمریکا چندان تحت تاثیر جو سالن ۱۲ هزار نفری قرار نمی‌گیرد که این به خاطر سالن‌های بزرگ و پرجمعیتی است که لهستانی‌ها در بازی‌های خانگی از آن برخوردار هستند و به این شرایط تا حد زیادی عادت کرده‌اند با این حال نقش تماشاگران برای افزایش اعتماد به نفس بازیکنان ایرانی کاملا محسوس است.

ایران برای اینکه در هفته پایانی شرایط را تحت کنترل خود داشته باشد چاره‌ای جز برد در این بازی ندارد اما این موضوع نباید فشار را روی بازیکنان کشورمان زیاد کند و استرس دوچندانی به آنها وارد شود.

دو تیم بعد از برگزاری سه بازی رو در رو در رقابتهای لیگ جهانی ۲۰۱۵ به خوبی با شرایط یکدیگر آشنا هستند و در این بین بازیکنان کشورمان در ست‌های اول، چهارم و پنجم نشان دادند در صورتی که به لهستان فشار وارد کنند تا این تیم بر بازی مسلط نشود و به نوعی خود را پیدا نکند می‌توان این تیم را از پیش روی برداشت بنابراین از همان ابتدای بازی باید ابتکار عمل را از این تیم گرفت تا بر بازی احاطه پیدا نکند.

تیم کشورمان حتی در دو بازی که در خاک لهستان به این تیم ۳ بر یک و ۳ بر ۲ باخت هم نشان داد توانایی شکست حریف حتی در زمین این تیم را دارد و حالا با کمک هواداران پرشور خود به دنبال بردی دیگر برابر قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ است. بازی که ساعت ۲۱ روز یکشنبه برگزار می‌شود، حالا نه تنها ایران که نگاه محافل بین‌المللی والیبال را نیز به دنبال خود دارد.