خسارت " فرار مغز ها " در رشته هاي پزشكي 4 برابر است

دكتر غلام رضا شاه حسيني ، رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران در زمينه طرح " مكش مغزها" به خبر نگار دانشگاهي " مهر " گفت : به تعبير من اگر ما ساختار هاي موجود در ايران را درست كنيم مسئله فرار مغز ها بر عكس شده و ما پد يده " مكش مغز ها " را خواهيم داشت .

وي در ادامه تصريح كرد : در رشته هاي پزشكي نيز مانند رشته هاي علوم انساني پد يده فرار مغزها زياد است. البته با اين تفاوت كه ارزش سرمايه اي كه براي آموزش و تربيت يك پزشك هزينه مي شود 4 برابر بيشتر از هزينه اي است كه براي آموزش و تربيت دانشجويان علوم انساني سرمايه گذاري مي شود.





کد مطلب 27887