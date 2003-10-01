دكتر غلام رضا شاه حسيني ، رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران در زمينه طرح " مكش مغزها" به خبر نگار دانشگاهي " مهر " گفت : به تعبير من اگر ما ساختار هاي موجود در ايران را درست كنيم مسئله فرار مغز ها بر عكس شده و ما پد يده " مكش مغز ها " را خواهيم داشت .
وي در ادامه تصريح كرد : در رشته هاي پزشكي نيز مانند رشته هاي علوم انساني پد يده فرار مغزها زياد است. البته با اين تفاوت كه ارزش سرمايه اي كه براي آموزش و تربيت يك پزشك هزينه مي شود 4 برابر بيشتر از هزينه اي است كه براي آموزش و تربيت دانشجويان علوم انساني سرمايه گذاري مي شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفت و گو با "مهر " :
خسارت " فرار مغز ها " در رشته هاي پزشكي 4 برابر است
رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران ، خسارت بر آورد شده از" فرار مغز ها " در رشته هاي علوم پزشكي را 4 برابر بيشتر از رشته هاي علوم انساني اعلام كرد .
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