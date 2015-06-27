پی گیر رفع نقش افاغنه در اشتغال و مسائل اجتماعی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر شنبه در شورای مشترک قضایی و اداری استان کرمان به بیان ابعاد شخصیتی شهید آیت الله بهشتی پرداخت و گفت: دستگاه قضائی نقش مهمی در امنیت روانی جامعه برعهده داشته و باید سالم ترین دستگاه باشد.

وی با اشاره به لزوم قانون گرایی دستگاه قضایی تصریح کرد: این امر سبب می شود که سایر دستگاه ها نیز براساس قانون عمل کنند.

استاندار کرمان آمار بالای پرونده های قضایی را نشانه عقب افتادگی دستگاه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانست و گفت: رعایت قانون سبب می شود میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی نیز کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به عنوان سال جاری ابراز داشت: همدلی و همزبانی خوبی بین مسئولان استان کرمان به وجود آمده است و امام جمعه کرمان محور وحدت استان است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به حضور افاغنه در استان کرمان، تصریح کرد: این مسئله در حال پی گیری بوده و چندین جلسه در این خصوص برگزار شده است.

رزم حسینی با اشاره به اینکه به دنبال رفع نقش افاغنه در اشتغال و مسائل اجتماعی هستیم، افزود: برنامه ریزی برای افزایش امنیت در دستور کار شورای تامین است.

وی مبارزه با حاشیه نشینی و زمین خواری در کرمان را مورد اشاره قرار داد و افزود: این اقدام با شجاعت و براساس قانون و با همدلی و همزبانی دستگاه قضایی و اجرایی در کرمان انجام شد و کرمان در این خصوص در کشور پیشگام است.

استاندار کرمان به پروژه های انتقال آب به استان کرمان اشاره کرد و ابراز داشت: اقدامات لازم در این خصوص به سرعت در حال انجام است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ابراز داشت: رتبه کرمان در زمینه کسب و کار براساس اعلام مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی ۱۰ پله ارتقاء پیدا کرده است.

رزم حسینی به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: همانطور که رئیس جمهور گفت تیم مذاکره کننده و دولت براساس فرمایشات معظم له حرکت می کنند.

استاندار کرمان ابراز داشت: توافق در مذاکرات هسته ای می تواند مسیر را برای اجرای سندهای توسعه هموار کرده و برخی گره های اقتصادی را باز کند.