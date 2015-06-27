اختلاف ارتش و دولت ترکیه درباره مداخله نظامی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، ارتش ترکیه در شرایط کنونی تمایلی به مداخله نظامی در سوریه ندارد.

بنا بر این گزارش، دولت ترکیه خواستار حمایت بیشتر و نقش فعال تر ارتش ترکیه در حمایت از نیروهای گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه در مبارزه با نیروی های دولت سوریه، داعش و همچنین کردهای سوری است، اما ارتش تمایلی برای این مسئله ندارد و در حال وقت کشی تا زمان تعیین تکلیف دولت ائتلافی است.

بنا به گفته این مسئول ترک که نامش فاش نشده است احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه طبق طرح«حمایت فعال» خواستار یکسری اقدامات از ارتش در این خصوص است که این اقدامات از پشتیبانی توپخانه ای از ارتش موسوم به ارتش آزاد سوریه گرفته تا حمایت هوایی و ورود نیروی زمینی ارتش ترکیه به مناطق مرزی سوریه با هدف ایجاد یک منطقه امن برای مرزهای ترکیه هستند.

گفته شده است ژنرال «نجدت اوزل»رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با توسل به قوانین و مقررات بین المللی و همچنین با توسل به توجیه عدم اطمینان درباره واکنش حامیان دولت سوریه یعنی روسیه و ایران و حتی عدم اطمینان درباره واکنش آمریکا تا کنون از اجرای این طرح شانه خالی کرده است.

برخی از رسانه های ترکیه در هفته های گذشته بارها از تلاش دولت این کشور برای مقدمه چینی برای مداخله نظامی در سوریه خبر داده اند.