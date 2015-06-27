مشهد مقدس فرصت مغتنمی برای معرفی ارزشهای اسلامی در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی عصر شنبه در دومین جلسه شورای سیاستگذاری پایتخت فرهنگی جهان اسلام مشهد ۲۰۱۷، انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام را فرصتی بسیار طلایی برای معرفی این شهر به جهان اسلام عنوان کرد.

وی اظهار کرد: مشهد با توجه به ظرفیت های فرهنگی و وجود مضجع شریف امام رضا(ع) و مفاخر فرهنگی این شایستگی را دارد تا به دنیای اسلام و خارج از دنیای اسلام به نحو شایسته معرفی شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این انتخاب را فرصتی برای تبادل نظر و آراء میان صاحبنظران عرصه فرهنگ عنوان و ابراز کرد: این فرصت جایگاهی برای طرح مباحث چند جانبه بوده و این امکان را فراهم می کند تا هم ما با دنیای بیرون خود بیشتر آشنا شده و هم دنیا با ظرفیت های ما بیش از پیش آشنا شود.

وی بیان کرد: همچنین انتخاب مشهد به عنوان پاینخت فرهنگی جهان اسلام فرصتی برای جذب گردشگر به استان خراسان رضوی است.

وی با اشاره به اینکه انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ فرصتی برای نوسازی و بازسازی این شهر مقدس را ایجاد کرده است، افزود: برای تحقق این جایگاه نیازمند داشتن جایگاهی آبرومند برای برگزاری مراسم ها و همایش های خود هستیم و این مسئله باعث شده است تا وضعیت ظاهری شهر نیز به خوبی پرداخته شود.

جنتی با تقدیر از فعالیت های انجام شده به خصوص در حوزه شهری و شهرداری، گفت: مدیریت اصلی این طرح باید به عهده استاندار و فعالیت ها در حوزه شهر نیز به عهده شهرداری و شورای شهر مشهد باشد.

وی تشکیل جلسه بعدی شورای سیاستگذاری پایتخت فرهنگی جهان اسلام مشهد ۲۰۱۷ را به اوایل شهریورماه جاری در تهران موکول کرد و خاطرنشان ساخت: امیدواریم بتوانیم در جلسه آتی برای بیان روشن تر طرح ها و ارائه گزارش مناسبی از جلسات این شورا در خدمت رئیس جمهور باشیم.

فرمایشات رهبری راهگشای حل مشکلات

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر طراحی سایتی در خصوص مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ گفت: طراحی این سایت و ارائه تمام اطلاعات مربوط به این حوزه پایتخت فرهنگی جهان اسلام می تواند وسیله ی ارتباطی دو سویه ای میان ما و استفاده از نظرات سایرین قرار گیرد که قطعا طراحی این سایت در بهبود و تسریع کار به ما کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به بهره گیری از سوابق پژوهشی اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۰۷، تصریح کرد: همچنین برای دستیابی به اهدافمان باید از تجربیات پایتخت های فرهنگی در سایر کشورهای جهان نیز استفاده کنیم که در این خصوص نیازمند تحقیقی گسترده و دقیق هستیم.

جنتی با اشاره به هماهنگی و دیدار شورای سیاستگذاری پایتخت فرهنگی جهان اسلام مشهد ۲۰۱۷ با رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری می تواند راهگشای مشکلات ما در این مسیر باشد که امیدواریم بتوانیم این جلسه را پس از برگزاری جلسه ای با رئیس جمهور داشته باشیم.

وی حضور معاونت وزیر راه و شهرسازی را در شورای سیاستگذاری پایتخت فرهنگی جهان اسلام مشهد ۲۰۱۷ ضروری دانست و گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ظرفیت مناسبی برای ارتباط گیری با روابط بین الملل است.

۲۵ دستگاه دولتی عضو شورای سیاستگذاری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: شورای سیاستگذاری پایتخت فرهنگی جهان اسلام مشهد ۲۰۱۷ در حال حاضر ۲۵ عضو از دستگاه ها و نهادهای دولتی دارد که توسعه و افزودن اعضای بیشتر و بی قاعده نیز تصمیم گیری ها را مشکل و دشوار می سازد و در این خصوص باید به صورت نهادی عمل کرد بدین معنا که بالاترین مقام یک نهاد در این شورا حضور داشته و معاونت های زیرمجموعه این نهاد به طور مستقیم در شورا حضور نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بودجه این طرح برای سال جاری باید طی جلسه با حضور رئیس جمهور تعریف شود، گفت: باید برای ۲ سال باقی مانده تا سال ۲۰۱۷ بودجه این طرح ردیفی در بودجه کل کشور پیدا کند که در این خصوص اداره کل مدیریت و برنامه ریزی استان با کار کارشناسی میزان بودجه را برآورد کند و ما و نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس نیز رایزنی های تصویب آن را در تهران دنبال خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهردر پایان این نشست حضور معاونت وزیر راه و شهرسازی و وزیر ارتباطات، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در شورای سیاستگذاری پایتخت فرهنگی جهان اسلام مشهد ۲۰۱۷ به تصویب رسید.

همچنین مقرر شد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با عنوان ستاد «ارتباطات روابط بین الملل در شورای سیاستگذاری» با ریاست رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات فعالیت خود را آغاز کند.