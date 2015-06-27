وزیر اقتصاد فنلاند: برنامه نجات اقتصادی یونان تمدید نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر اقتصاد فنلاند امروز از عدم تمدید برنامه نجات اقتصادی یونان خبر داد.

«الکساندر ستاب» وزیر اقتصاد فنلاند امروز شنبه از عدم تمدید برنامه نجات اقتصادی یونان خبر داد.

وزیر اقتصاد فنلاند که امروز برای شرکت در جلسه فوق العاده وزراء اقتصاد عضو اتحادیه اروپا وارد بروکسل شده بود، به محض ورود به خبرنگاران گفت: تمدید برنامه نجات اقتصادی یونان امکان پذیر نیست و در این باره نیز میان اعضاء اتفاق نظر وجود دارد.

وی در واکنش به همه پرسی درباره برنامه نجات اقتصاد یونان در این کشور گفت که اجرای چنین همه پرسی موجب توقف مذاکرات میان یونان و کشورهای اتحادیه اروپا خواهد شد.