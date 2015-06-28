رضا خلیلی ورزنه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صبح امروز(یکشنبه) رویای آب در تالاب گاوخونی پس از ۱۰ سال محقق شد، اظهار داشت: هم‌اکنون آب ۵ کیلومتر نیز از شاخ‌ کنار رد شده و صبح امروز (یکشنبه) آب به تالاب گاوخونی رسید.

وی افزود: گرچه این آب اندک است اما تمام امید ما این است که با توجه به خشک شدن نیزارهای گاوخونی با رسیدن آب، حداقل دلتای تالاب که زیستگا‌ه پرندگان است بار دیگر احیا شود.

مدیرعامل انجمن دوست‌داران میراث طبیعی با بیان اینکه هم اکنون جمعیت پرندگان مهاجر تالاب بسیار کم شده است، بیان داشت: البته امسال فلامینگو، پرنده اصلی گاوخونی در این تالاب مشاهده شده که اگر وضعیت فعلی ادامه می یافت امکان از میان رفتن آنها وجود داشت.

وی ادامه داد: تعدادی از حیواناتی که تصور می شد از میان رفته‌اند به تازگی در زاینده‌رود مشاهده شده که از جمله آنها ماهی گورخری است که خاص این رودخانه است که با برگشت آب و رسیدن آن به تالاب، امید احیای این ماهی و زیاد شدن آن نیز می رود.

دولت از فعالیتهای مردمی حمایت کند

خلیلی ورزنه با بیان اینکه از دولت این درخواست را داریم که از فعالیتهای مردمی در راستای جلوگیری از برداشت های غیرقانونی در حریم زاینده رود حمایت کند، ابراز داشت: این موضوع که آب به گاوخونی برسد برای بسیاری از مردم و مسئولان رویایی بیش نبود اما با همکاری دولت و مردم محقق شد.

وی با بیان اینکه امروز ۵ پمپاژ غیرمجاز در مسیر زاینده رود با کمک مردم مهار شده است، گفت: تنها ۱۰ درصد خشکسالی اقلیمی است و ۸۰ درصد آن به دلیل برداشتهای غیرمجاز بوده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون تا دیواره رودخانه نیز شاهد ایجاد چاه‌های حریمی و موتور و پمپ های غیرمجاز هستیم که موجب از میان رفتن مهم ترین رودخانه فلات مرکزی ایران شده به گونه ای که این رودخانه در برخی مکان ها تبدیل به مادی، شن زار و محل تخلیه نخاله شده است.

خلیلی ورزنه بیان داشت: با توجه به دخل و تصرف های حریم رودخانه از مسئولان این درخواست را داریم که با ایجاد جاده دسترسی در دو طرف زاینده رود تا تالاب گاوخونی کمک کنند تا نظارت و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آسان شود.

لزوم تشکیل پلیس برای زاینده رود

وی با اشاره به لزوم ایجاد میراب و پلیس برای زاینده رود از میان نیروهای مردمی گفت: بدیهی است دولت تا این اندازه نیرو ندارد که ۱۲۰ کیلیومتر مسیر رودخانه را کنترل کند اما با ایجاد پلیس زاینده رود با کمک مردم شهرها و روستاها می توان به راحتی این نظارت را انجام و از برداشت های غیرمجاز جلوگیری کرد.