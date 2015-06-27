شهید و زخمی شدن ۲۷ شهروند یمنی در حملات هوایی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأنت، یک منبع امنیتی یمن اعلام کرد حملات جنگنده های عربستان به مسجد «الجرد» و قلعه باستانی «الشرف» شهر «محابشه» در استان حجه در حین اقامه نماز منجر به شهادت ۴ شهروند یمنی از جمله امام جماعت مسجد و زخمی شدن ۲۰ نمازگزار دیگر و تخریب مسجد و قلعه باستانی و تعدادی از تأسیسات عمومی شد.

منبع مذکور افزود: حملات هوایی عربستان به مرکز فرماندهی، مرکز علمی و بیمارستانی در ریف الحدیده منجر به شهادت ۳ شهروند دیگر یمنی شد. همچنین حملات هوایی عربستان به منطقه نظامی «ماس» در شهر الجدعان و وادی «الجفینه» در جنوب غرب شهر مأرب منجر به تخریب و آسیب دیدن تعدادی از منازل شهروندان این مناطق شد.

این منبع تصریح کرد: حملات هوایی اتئلاف تحت رهبری عربستان به استان تغز نیز ادامه داشت و یک باشگاه ورزشی و مقر فرماندهی ۳۵ زرهی در فرودگاه قدیمی را هدف قرار داد که در این بمباران هوایی خسارت های زیادی به منازل شهروندان وارد شد.