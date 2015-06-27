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۶ تیر ۱۳۹۴، ۲۳:۰۵

شهید و زخمی شدن ۲۷ شهروند یمنی در حملات هوایی عربستان

شهید و زخمی شدن ۲۷ شهروند یمنی در حملات هوایی عربستان

حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف یمن منجر به شهید شدن ۷ شهروند یمنی و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأنت، یک منبع امنیتی یمن اعلام کرد حملات جنگنده های عربستان به مسجد «الجرد» و قلعه باستانی «الشرف» شهر «محابشه» در استان حجه در حین اقامه نماز منجر به شهادت ۴ شهروند یمنی از جمله امام جماعت مسجد و زخمی شدن ۲۰ نمازگزار دیگر و تخریب مسجد و قلعه باستانی و تعدادی از تأسیسات عمومی شد.

منبع مذکور افزود: حملات هوایی عربستان به مرکز فرماندهی، مرکز علمی و بیمارستانی در ریف الحدیده منجر به شهادت ۳ شهروند دیگر یمنی شد. همچنین حملات هوایی عربستان به منطقه نظامی «ماس» در شهر الجدعان و وادی «الجفینه» در جنوب غرب شهر مأرب منجر به تخریب و آسیب دیدن تعدادی از منازل شهروندان این مناطق شد.

این منبع تصریح کرد: حملات هوایی اتئلاف تحت رهبری عربستان به استان تغز نیز ادامه داشت و یک باشگاه ورزشی و مقر فرماندهی ۳۵ زرهی در فرودگاه قدیمی را هدف قرار داد که در این بمباران هوایی خسارت های زیادی به منازل شهروندان وارد شد.

کد مطلب 2788816

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