تصمیم وزرای دارایی اروپایی برام عدم پرداخت وام به یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «یرون دایسلبلوم» وزیر اقتصاد و دارایی هلند اعلام کرد این تصمیم پس از آن گرفته شده که دولت «الکسیس چیپراس» نخست وزیر چپ گرای یونان گفته قصد دارد نتیجه مذاکرات خود را با وام دهندگان به همه پرسی بگذارد.

دایسلبلوم افزود: وزیران دارایی درباره پیامدهای تصمیم خود و اقداماتی که لازم است برای ثبات حوزه پولی یورو گرفته شود، طی روزهای آتی رایزنی خواهند کرد. این در حالی است که اعتبار آخرین وامی که به دولت یونان برای پرداخت بدهی های عظیم این کشور پرداخت شده، در روز سه شنبه ۳۰ ژوئن به پایان خواهد رسید.

یونان تا پایان روز سه شنبه فرصت دارد تا یک و نیم میلیارد یورو از بدهی هایش را به صندق بین المللی پول بپردازد.

کارشناسان احتمال می دهند در صورتی که بحران بدهی های یونان پایان نیابد این کشور از حوزه یورو خارج شود؛ این اقدام همچنین می تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشد و به کاهش بیشتر ارزش یورو در برابر دلار منجر شود.