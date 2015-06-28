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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

فیلم/ در چند ثانیه علائم حیاتی خود را بسنجید

فیلم/ در چند ثانیه علائم حیاتی خود را بسنجید

گجت جدیدی تولید و روانه بازار فناوری شده که در مدت ۲۰ ثانیه می تواند به علائم حیاتی کاربرانش مانند میزان اکسیژن خون، سنجش نبض، ضربان قلب یا فشار خون بپردازد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از اشخاص به بیماری های مزمنی مبتلا هستند که بایستی دائما فشار خون، اکسیژن، قند خون یا سایر موارد حیاتی خود را سنجیده و تحت کنترل داشته باشند. اکنون گجت جدیدی با نام Viatom CheckMe تولید و روانه بازار فناوری شده که می تواند چندین علائم حیاتی را تنها در مدت ۲۰ ثانیه نمایش دهد. این دستگاه مجهز به حسگر و رابط  LCD است تا بتواند به سنجش علائم حیاتی کاربرانش بپردازد.

کد مطلب 2788818

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