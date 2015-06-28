فیلم/ در چند ثانیه علائم حیاتی خود را بسنجید

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از اشخاص به بیماری های مزمنی مبتلا هستند که بایستی دائما فشار خون، اکسیژن، قند خون یا سایر موارد حیاتی خود را سنجیده و تحت کنترل داشته باشند. اکنون گجت جدیدی با نام Viatom CheckMe تولید و روانه بازار فناوری شده که می تواند چندین علائم حیاتی را تنها در مدت ۲۰ ثانیه نمایش دهد. این دستگاه مجهز به حسگر و رابط LCD است تا بتواند به سنجش علائم حیاتی کاربرانش بپردازد.