ده ها کشته در درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در ولایت نورستان افغانستان ۱۸ نفر از نیروهای امنیتی در درگیری و تبادل آتش با نیروهای طالبان کشته شدند.

«حافظ عبد القیوم» والی نورستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حدود هزار فرد مسلح از گروهک طالبان به مرکز فرماندهی استان یورش بردند ولی نیروهای امنیتی توانستند آنها را بعد از درگیری های شدید بیرون برانند.

از سوی دیگر ۳۷ فرد مسلح طی ۲۴ ساعت گذشته در مناطق مختلف افغانستان کشته شده و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند. در عملیات ارتش همچنین ۱۲ بمب دست ساز خنثی شد. طبق اعلام منابع محلی افغانستان عملیات نظامی در غزنه، قندوز، فاریاب، بدخشان، هلمند و اروزگان ادامه داشت.

در استان لغمان واقع در شرق افغانستان نیز یک شهروند و یک نیروی پلیس افغان در انفجار بمب کنار جاده ای در مسیر خودروی پلیس، کشته شدند. تا کنون هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است ولی بمب گذاری های کنار جاده ای توسط عناصر طالبان انجام می گیرد.

گفتنی است اخیرا روند حملات مسلحانه در مناطق مختلف افغانستان شدت گرفته است.