به گزارش خبرنگار مهر، مردم کرمان عصر روز گذشته با بروز گرد و غبار ناگهانی و افزایش دمای هوا غافلگیر شدند، طی چند ساعت شدت گرد و غبار به حدی افزایش یافت که دید افقی به شدت کاهش یافت و رانندگان درون شهری مجبور شدند در روز چراغهای خودروها را روشن کنند.

شدت گرد و غبار مردم را مجبور کرد به خانه های خود باز گردند و داروخانه ها نیز شاهد حضور گسترده مردم برای تهیه ماسک بود از سوی دیگر تعداد مراجعات مردم نیز به مراکز درمانی به دلیل تنگی نفس و مشکلات ناشی از ریزگردها افزایش یافت.

هر چند که طبق آمار از سال ۹۲ تاکنون روند افزایش روزهای گرد و غباری کرمان رو به افزایش گذاشته است که میراثی از سیاستهای سد سازی و خشکسالی های متوالی و افزایش کانونهای گرد و غبار است اما مردم کرمان هیچ گاه گمان نمی کردند در حالیکه به فکر ریزگردهای غربی و عربی هستند به ناگهان دچار ریزگردهای شرقی شوند.

طبق اعلام سازمان هواشناسی استان کرمان گرد و غبار ایجاد شده در استان کرمان ناشی از شدت یافتن بادهای ۱۲۰ روزه سیستان است طبق اعلام سازمان هواشناسی استان کرمان گرد و غبار ایجاد شده در استان کرمان ناشی از شدت یافتن بادهای ۱۲۰ روزه سیستان است.

خشک شدن هامون، هیرمند بروز طوفانهای شن در سیستان و بلوچستان را تشدید کرده است و همراه شدن این پدیده با بیابانهای گسترده در شرق استان کرمان و کانونهای شن موجب شده است گرد و غبار و ریزگردها در استان کرمان نیز در سالهای اخیر به مشکلی جدی تبدیل شود اما پدیده ای که روز گذشته در کرمان روی داد نوع جدیدی از این معضل بود.

شدت گرد و غبار در کرمان بی سابقه است

حمیده حبیبی، سرپرست مرکز هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر بروز پدیده گرد و غبار در این حد را در استان کرمان نادر عنوان کرد و افزود: این پدیده طبق بررسیهای صورت گرفته ناشی از بادهای ۱۲۰ روزه سیستان است و منشا داخل استانی ندارد.

وی افزود: پس از این که این بادها شرق استان کرمان از جمله ریگان و فهرج را تحت تاثیر شدید قرار دادند تاثیر این بادها به شهر کرمان و سایر شهرهای شمالی و شمال غرب استان کرمان نیز رسید و شدت این گرد و غبار در شهر کرمان در سالهای اخیر بی سابقه است.

حبیبی گفت: این پدیده تا روز سه شنبه به خصوص در ساعات عصر و شب تشدید خواهد شد و مردم باید در انتظار بروز این مشکل طی سه روز آینده باشند و در نهایت رفته رفته گرد و غبار از شهر خارج خواهد شد.

وی در خصوص شدت آلودگی هوای کرمان گفت: تا جایی که ما رصد کرده ایم شدت آلودگی هوا بالا است اما میزان دقیق وضعیت هوای کرمان را باید محیط زیست اعلام کند زیرا از دستگاههای پایش لحظه ای هوا بهره می برد.

شدت این وضعیت در شرق استان کرمان بسیار بیشتر خواهد بود اما تقریبا تمام قسمتهای استان کرمان متاثر از پدیده گرد و غبار است سرپرست مرکز هواشناسی استان کرمان ادامه داد: شدت این وضعیت در شرق استان کرمان بسیار بیشتر خواهد بود اما تقریبا تمام قسمتهای استان کرمان متاثر از پدیده گرد و غبار است.

وی گفت: پدیده ای که در کرمان روی داده ناشی از عوارض طوفانهای شدید شن در شرق استان است و چون سرعت باد در کرمان پایین است گرد و غبار در شهر کرمان افزایش زیادی یافته است.

وی به مردم نیز توصیه کرد هشدارهای بهداشتی و پزشکی را در این روزها جدی بگیرند و سعی کنند در هوای باز حاضر نشوند تا زمانی که این مشکل به حداقل خود در استان کرمان برسد.

همچنین مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان نیز در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت موجود در استان و شهر کرمان اظهارداشت: طبق پیش بینیهای صورت گرفته پدیده گرد و غبار شدید طی روزهای آینده در شهر کرمان غالب خواهد بود و در چنین شرایطی از مردم می خواهیم آرامش خود را کاملا حفظ کنند زیرا این پدیده زود گذر است و تا روز سه شنبه رفع خواهد شد.

محمد صابری افزود: گرد و غبار و ریزگردها طی سه روز آینده در هوای کرمان وجود خواهد داشت از مردم می خواهیم به توصیه های پزشکی به صورت جدی توجه کنند بطوریکه سعی کنند کودکان، افراد مسن و سالمندان، افراد دارای بیماریهای زمینه ای قلبی و تنفسی و زنان باردار از منزل خارج نشوند.

مردم از ماسکهای مخصوص استفاده کنند

وی افزود: از مردم می خواهیم از ماسکهای مخصوص که در داروخانه ها وجود دارد استفاده کنند و از فعالیت بدنی در فضای باز در هنگام گرد و غبار جدا خودداری کنند.

صابری گفت: در همه جای استان مرکز فوریتهای پزشکی با شماره های ثابت و تلفن همراه به سادگی در دسترس است و از مردم می خواهیم در صورت لزوم با این مرکز تماس بگیرند و مشاوره های لازم را دریافت کنند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان ادامه داد: در صورت بروز مشکل مردم می توانند به تمامی مراکز درمانی و بیمارستانها مراجعه کنند و آمادگی لازم برای کمک درمانی و پزشکی وجود دارد.

شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند

وی همچنین از مردم خواست تا برطرف شدن مشکل گرد و غبار به هیچ عنوان سفر غیرضروری نداشته باشند و در صورت لزوم با تجیهزات لازم و هماهنگی وضعیت راهها از شهرها و مراکز جمعیتی خارج شوند.

همچنین بروز طوفان شدید شن در شهرستان فهرج در شرق استان کرمان موجب کاهش شدید دید افقی و خسارت به زیر ساختهای در این شهرستان شده است.

وزش طوفان شن و گرد و غبار شدید موجب اخلال در رفت آمد در مسیر جاده عبوری از این شهرستان بین استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان شده است.

آمادگی لازم برای امداد رسانی به افرادی که بر اثر طوفان شن خسارت دیده اند وجود دارد و از مردم می خواهیم در زمان بروز طوفان نکات ایمنی را رعایت کنند معاون برنامه‌‌ریزی فرماندار‌ فهرج در گفتگو با مهر در این خصوص اظهارداشت: آمادگی لازم برای امداد رسانی به افرادی که بر اثر طوفان شن خسارت دیده اند وجود دارد و از مردم می خواهیم در زمان بروز طوفان نکات ایمنی را رعایت کنند.

میر باقری افزود: شعاع دید در این شهرستان کاهش یافته است و رفت و آمد در راههای روستایی و اصلی به کندی انجام می شود.

وی ادامه داد: طوفان برق را نیز در شش منطقه قطع کرد که خوشبختانه در اسرع وقت مشکل برطرف شد.

وی از خسارتهای طوفان شن در بخش کشاورزی، زیر ساختهای و فضای سبز این شهرستان خبر داد و از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت نیاز به کمک با مرکز امداد تماس بگیرند.

افزایش مراجعه مردم به مراکز درمانی

همچنین طوفانی با شدت بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت ریگان را نیز در برگرفت، فرماندار ریگان در این خصوص در گفتگو با مهر اظهارداشت: طوفانی که در ریگان شروع شده خسارتهایی را به همراه داشته و موجب افزایش موارد مراجعه مردم به مراکز درمانی به دلیل مشکلات تنفسی شده است به همین دلیل از مردم می خواهیم در صورت امکان در زمان بروز طوفان در فضای باز حاضر نشوند.

وی افزود: عبور و مرور بین بندر چابهار و ریگان نیز به کندی در حال انجام است و از رانندگان می خواهیم در صورت امکان تا پایان طوفان از حضور در جاده ها پرهیز کنند.

وی گفت: خسارتهای طوفان شن هنوز برآورد نشده است و در حال حاضر سعی داریم با حفظ آمادگی گروههای امدادی کمک رسانی لازم را تا پایان طوفان به مردم ارائه دهیم.

هم اکنون فضای شهر کرمان مملو از گرد و غبار بوده و لایه ای غبار بر روی شهر نشسته است.

خبرنگار: اسما محمودی