وزارت ارشاد تنها متولی طرح تربیت حافظان قرآن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی شامگاه شنبه در حاشیه افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد:

ایران نسبت به سایر کشورهای مسلمان تعداد کمتری حافظ قرآن دارد و لذا باید تمامی سازمان ها از جمله اوقاف و معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد و دیگر سازمان های مرتبط ضعف های موجود را برطرف کنند تا در نهایت به تحقق خواسته های مقام معظم رهبری نزدیک شویم.

وی با اشاره به اینکه بودجه قرآنی دولت برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن محدود است افزود: سایر نهاد های و دستگاه های اجرایی با ورود به این موضوع و سرمایه گذاری می توانند نقش موثری در تحقق این طرح ایفا کنند.

وی بیان کرد: در همین راستا شهرداری ها به ویژه شهرداری های خراسان رضوی و شهرداری مشهد اقدامات موثری در حمایت از فعالان قرآنی صورت داده اند.

جنتی با بیان اینکه نمایشگاه قرآن و عترت مشهد پس از تهران بزرگترین نمایشگاه قرآن در کشور است افزود: تلاش ما برای عرضه مناسب کتاب های قرآنی و معرفی فعالان برجسته قرآنی به بهترین شکل ممکن است.

وی ادامه داد: آستان قدس رضوی فعالیت های چشمگیری در حوزه قرآنی دارد که عرضه این فعالیت های در نمایشگاه می تواند به ارتقاء کیفیت نمایشگاه کمک کند.

مشهد مقدس میزبان وزاری فرهنگ کشور های مسلمان می شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به موضوع پایتخت فرهنگی جهان اسلام گفت: این موضوع که مشهد در ۲۰۱۷ پایتخت فرهنگی جهان اسلام خواهد بود رویداد مهم و فرصت مناسبی برای معرفی مفاخر عملی این منطقه است.

وی از آغاز فعالیت شورای سیاستگذاری پایتخت فرهنگی جهان اسلام خبر داد و گفت: از سه ماه پیش با همکاری استانداری خراسان رضوی، شهرداری مشهد و دیگر نهادها و دستگاه های مرتبط این شورا تشکیل شده است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی مفاخر ملی و شخصیت های مذهبی خراسان در ۲۰۱۷ گفت: معرفی صحیح بزرگان و دانشمندان و در رأس آن ها فعالان قرآنی این خطه می تواند جایگاه والای خراسان در تمدن اسلامی را نمایان سازد.

جنتی با بیان اینکه نمایشگاه قرآن و عترت مشهد می تواند فرصتی برای معرفی مفاخر ملی و مذهبی خراسان باشد افزود: ساختار و آیین نامه شورای عالی سیاستگذاری ملی و شورای برنامه ریزی و هماهنگی اسلامی پایتخت فرهنگی جهان اسلام تدوین شده است.

وی ادامه داد: اگر طی دو سال آینده جلسات شورای سیاستگذاری پایتخت فرهنگی جهان اسلام به صورت مستمر و مرتب برگزار شود و اقدامات مناسب در مسیر تحقق اهدافمان برای مشهد ۲۰۱۷ صورت گیرد این شهر در دو سال آینده می تواند میزبان شخصیت های بزرگ فرهنگی و وزیران ارشاد ۵۰ کشور اسلامی باشد.

جنتی تأکید کرد: فعالیت های ما در راستای میزبانی شخصیت های بزرگ فرهنگی کشورهای اسلامی باید در شأن امام رضا(ع) انجام شود.