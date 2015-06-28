بیشتر زندانیان زنجان مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی نصیری شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: در دنیا بیش ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون نفر حداقل یکبار تجربه مصرف مواد مخدر را داشتهاند و اگر میانگین خانواده را در دنیا چهار نفر بگیریم، قریب یک میلیارد نفر روی این کره خاکی در معرض مستقیم مواد مخدر قرار گرفتهاند.
وی فقر، بحران هستهای، محیط زیست و اعتیاد را چهار بحران پیشروی جهان اعلام کرد و اظهار داشت: این بحرانها آسیبهای اجتماعی را بهدنبال دارد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، با بیان اینکه یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر معتاد در ایران وجود دارد، تصریح کرد: در این راستا چون ممکن است عدهای هم بهصورت تفننی به مصرف مواد مخدر مشغول باشند و برخی نیز هرگز شناسایی نشوند، بنابراین آمار واقعی اعتیاد در ایران بیش از آمار موجود است.
نصیری تاکید کرد: مبنای آمار یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بیانگر درگیری قریب به ۵.۵ میلیون نفر با این معضل است.
وی گفت: در ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیسجمهور رئیس و وزیر کشور دبیر کل است و ۲۱ وزارتخانه و سازمان در آن عضویت دارند و آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد هم در آن فعال هستند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، گفت: در سال ۹۲ سود خالص قاچاقچیان مواد مخدر در ایران سه میلیارد دلار بوده است.
نصیری با اشاره به اینکه ۴۵ درصد زندانیان در زنجان مربوط به مواد مخدر هستند و ۶۵ درصد زندانیان بهصورت غیرمستقیم و به خاطر جرایمی از قبیل حمل مواد مخدر، توزیع و فروش زندانی هستند، گفت: بیشتر زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند.
وی با بیان اینکه ۲۵ درصد نزاعها به خاطر اعتیاد است، افزود: متاسفانه ۳۵ درصد همسر آزاریها و اختلافات خانوادگی و۳۰ درصد کودک آزاریها به خاطر اعتیاد است که چراغ خانهها را خاموش کرده است.
رسانهها به حوزه مواد مخدر توجه نمیکنند
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان تصریح کرد: رسانهها آنطور که باید درخصوص بلای خانمانسوز مواد مخدر مانور نمیدهند؛ چراکه آگاهسازی اذهان عمومی باعث میشود خانوادهها بیبشتر به فرزندان خود توجه کنند.
نصیری افزود: اگر با همکاری رسانهها بتوانیم مواد مخدر را کنترل کنیم، خسارتهایی که از این پدیده شوم به جامعه وارد میشود کمتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حوزه مواد مخدر سه هزار شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران شده و ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر جانفشانی کردهاند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان بهعنوان محل تولید مواد مخدر ناخواسته بر ایران تحمیل شده است.
کشف یک تن مواد مخدر طی سال گذشته
نصیری اظهار کرد: در سال گذشته در استان زنجان یک تن انواع مواد مخدر کشف شده است.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر بهدنبال اجتماعی کردن امر مبارزه است، افزود: اگر مردم حاضر باشند مدیریت این حوزه را بهعهده بگیرند، دستاوردهای خوبی در حوزه مبارزه با مواد مخدر حاصل میشود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان تصریح کرد: اگر مردم نقشی در امر مبارزه با مواد مخدر نداشته باشند، توفیقات خوبی حاصل نمیشود بنابراین باید همانطور که مردم در هشت سال دفاع مقدس در برابر حملههای استکبار بهصورت جنگ سخت مقاومت و ایستادگی کردند، امروز هم باید در مقابل فتنه اجتماعی دشمن که مواد مخدر است همکاری کنند.
نصیری افزود: اگر دشمن آن زمان فروپاشی انقلاب را میخواست و آن آزرو را به گور برد، امروز هم بهمنظور فروپاشی اجتماعی وارد عرصه شده ولی بازهم ناامید میشود؛ چراکه نظام جمهوری اسلامی ایران مردمی بافرهنگ و باغیرت دارد که نمیگذارند مواد مخدر جان فرزندانشان را بگیرد.
وی تصریح کرد: رسانهها حلقه اتصال مردم با مسئولان هستند، بنابراین رسانهها باید جهادگونه قلمفرسایی کنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، به برنامههای هفته مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: در این هفته بیش از ۲۲۳ عنوان برنامه در استان برگزار میشود.
نصیری افزود: برنامه شاخص ستاد مبارزه با مواد مخدر، برگزاری همایش بهبود یافتگان، در هشتم تیرماه در دارالقرآن کریم زنجان است که در این همایش ۴۵ نفر از بهبود یافتگان با خانوادههایشان حضور دارند.
زنجان معتاد کارتن خواب متجاهر ندارد
وی با بیان اینکه استان زنجان معتاد کارتن خواب متجاهر ندارد، گفت: بسیاری از استانها همچون تهران، البرز، خراسان و مازندران با معضل اجتماعی کارتنخواب مواجه هستند که خوشبختانه استان زنجان از این معضل به دور است.
نصیری با تاکید بر اینکه باید از افزایش معتاد متجاهر جلوگیری کنیم، یادآور شد: در پایان برنامه ششم معتاد متهاجر در استان نخواهیم داشت.
وی با اشاره به تدوین برنامه توسعه ششم کشور، گفت: هرچند نمیتوان ادعای ریشهکنی اعتیاد را داشت، ولی آنچه مد نظر است کاهش آمار معتاد متجاهر است.
نصیری گفت: اگر ضرورت اجرای آئیننامه مراقبت از معتادان خارج شده از کمپ انجام نشود و معتادان خود را ملزم به تثبیت ترک نکنند، ۸۰ درصد آنها دوباره به چرخه اعتیاد باز میگردند.
وی افزود: عدموجود معتاد متجاهر یک امتیاز محسوب میشود که باید حفظ شود ولی باید بر این امر اذعان داشت که هیچ استانی از وجود معتاد عاری نیست.
وی گفت: امسال برنامه مبارزه و برخورد با خردهفروشان را در دستور کار داریم؛ چراکه خردهفروشان حلقه اتصال بین مصرفکنندگان و قاچاقچیان هستند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، با اشاره به اینکه سن اعتیاد کاهش پیدا کرده و به ۱۵ سال رسیده است، گفت: دسترسی آسان به مواد مخدر و گرایش مصرفکنندگان به مواد مخدر صنعتی بسیار جدی است.
نصیری افزود: کشفیات مواد مخدر در سال ۹۲ ، ۶۷ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به غالب شدن تدریجی مصرف مواد صنعتی نسبت به مواد سنتی در ایران، گفت: میزان اثرگذاری ماده صنعتی مانند شیشه، بسیار بیشتر از مواد مخدر طبیعی است.
زنجان فاقد مرکز درمانی برای بانوان معتاد است
نصیری بر ضرورت راهاندازی یک مرکز اقامتی میانمدت برای بانوان معتاد در استان زنجان اشاره کرد و گفت: زنجان فاقد محلی برای نگهداری بانوان معتاد است و آنها بهصورت انفرادی اقدام به ترک میکنند، یا به استانهای کرج، گیلان و مراغه مراجعه میکنند.
وی تصریح کرد: ۹ درصد معتادان، بانوان هستند و متاسفانه تعداد آمار بانوان معتاد رو به افزایش است.
وی گفت: از مراکز دولتی درمانگاه شهید بهشتی آماده پذیرش معتادان خارج شده از کمپ ترک اعتیاد است و در این راستا مراکز خصوصی هم آماده پذیرش معتادین برای ترک اعتیاد هستند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، بر توانمندسازی بهبودیافتگان تاکید کرد و گفت: صیانت از اشتغال بهبودیافتگان و خانوادههای آنها از دیگر برنامههای شورای مبارزه با مواد مخدر است.
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