تدابیر رفع سردرد در ماه رمضان

تسنیم نوشت: سید جواد علوی درباره سردرد در ماه رمضان اظهار داشت: سردرد یکی از مشکلات شایع در میان روزه داران است که با رعایت تدابیر خاص به رفع سردرد می‌توان کمک کرد.

-سردرد به چند دسته تقسیم می‌شود که از مهمترین آن می‌توان به سردرد میگرنی و کلاهخودی, سردرد ناشی از کم خونی و سردرد سنوزیتی اشاره کرد.

-معمولاً درد شقیقه نشان از سردردهای میگرنی است که برای رفع آن بهتر است که یک قاشق عسل را با آب جوش مخلوط کرده و لیموترش به آن اضافه کنند و یک بار بعد از سحری و یک بار قبل از خواب مصرف کنند که خود به بهبود آن کمک می‌کند.

-به گفته وی آب جوش و عسل خود به پاکسازی بدن از مواد زائد نیز کمک می‌کند.

-برای رفع سردردهای ناشی از کم‌خونی عسل با آب جوش بدون لیموترش استفاده شود به این صورت که مخلوط آب و عسل را یک بار قبل از خواب و یک بار بعد از مصرف سحری مصرف کنند.

این کارشناس طب سنتی عنوان کرد: برای رفع سردردهای سینوزیتی بهتر است که با بُخور به پاکسازی مغز و تخلیه سینوس‌ها بپردازند به این نحو که بهتر است هر شب قبل از خواباز مخلوط چند گیاه مانند آویش, پونه, نعناع, استخودوس, مرزنجوش بُخور دهند.

-می‌توان از هر کدام از گیاهان یاد شده تهیه کنند و 3 قاشق غذاخوری از مخلوط آن در آب جوش ریخته و به مدت 20 دقیقه بُخور دهند و پس از اتمام بُخور سر و صورت خود را پوشانده سپس با روغن سیاهدانه یا کنجد پیشانی, پشت گوش و روی گونه‌ها و بینی را ماساژ دهند، این کار به پاکسازی سینوس‌ها کمک می‌کند.