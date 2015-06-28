ورود پیکر ۸ شهید انفجار کویت به نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، هواپیمای کویتی حامل ۸ شهید انفجار تروریستی مسجد امام صادق (ع) به درخواست خانواده های آنها جهت دفن در نجف اشرف به عراق منتقل شد. بر این اساس 8 نفر از شهدا از شهروندان کویت هستند و یک نفر دیگر شهروند عربستان است.

این در حالی بود که «عبد الحسین عبطان» وزیر ورزش و جوانان عراق، تعدادی از اعضای استانداری نجف و مدیران فرودگاه به استقبال پیکر شهدای کویت رفتند. پیکر شهدا ابتدا برای برگزاری مراسم تشییع به کربلای معلی منتقل شد و قرار است جهت خاکسپاری به شهر نجف اشرف منتقل شود.

گفتنی است در انفجار تروریستی روز جمعه در مسجد امام صادق (ع) شهر کویت ۲۷ نفر شهید و ۲۲۷ نفر دیگر زخمی شد. گروهک تروریستی داعش مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت.