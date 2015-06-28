ایمان و ولایت مهمترین عامل عزت/ ائمه اطهار پیام آوران عزت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه شنبه در جلسه تفسیر آیه دهم سوره فاطر اظهار داشت: یکی از کمالات انسان که ریشه و منشا بسیاری از صفات دیگر است، عزت نفس است.

وی عنوان کرد: عزت نفس به این معنی است که انسان نفوذ ناپذیر بوده و کسی نتواند در شخصیت او تاثیر بگذارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه صفات به دو دسته مشترک و مختص تبدیل می شوند، ادامه داد: صفاتی مانند علم، دانش، احسان و حکمت که بین خدا و انسان مشترک هستند صفات مشترک نامیده می شوند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه صفات مختص فقط مخصوص خدا هستند، تصریح کرد: یکی از این صفات عزت است که مخصوص خداست و خداوند متعال آن را به مومنین هدیه می کند.

وی قدرت، پیروزی، نفوذناپذیری، بزرگی و صلابت را معنای لغوی عزت دانست و افزود: یکی از لغت شناسان بزرگ قرآنی می گوید عزت آن حالتی است که انسان را مقاوم و شکست ناپذیر می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد «عزیز» را یکی از اسامی حسنای الهی دانست و خاطرنشان کرد: واژه عزیز ۸۸ بار در قرآن آمده و ۴۷ مورد آن با واژه حکیم آمده که نشان دهنده رابطه تنگاتنگ بین عزت و حکمت است و کسی نفوذ ناپذیر است تمام اعمالش بر اساس حکمت است.

آیت الله میرعمادی خدای متعال زا منشا عزت دانست و بیان داشت: قرآن کتاب عزت آفرین و منشور عزت است.

وی با بیان اینکه قرآن کتاب خدای عزیز است، عنوان کرد: پس تمام آموزه های قرآن عزت بخش است و هرکس به دستور قرآن عمل کند عزیز خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد حجت خداوند یا همان ائمه معصومین(علیهم السلام) را پیام آوران عزت دانست و ادامه داد: نمونه ای از این عزت در وجود مقدس امام حسین(ع) است که شعار ایشان «هیهات من الذله» بود.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: امام رضا(ع) در حدیث معروفی می فرمایند امامت عزت بخش مومنان است.

وی با اشاره به اینکه هر کس خواهان عزت است باید از خدا جستجو کند، افزود: عزت از اسمای حسنای خداوند است و مومنانی که از قرآن، رسول خدا و ائمه پیروی می کنند عزیز می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به کلمه طیب در این آیه اشاره کرد و ادامه داد: بیشتر مفسرین این احتمال را دادند که مقصود از این کلمه لااله الاالله که همان توحید و باور به خدای یکتا است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه عده ای دیگر مقصود از کلمه طیب را ولایت دانسته اند، تصریح کرد: در روایت داریم که ائمه(علیهم السلام) فرمودند ما کلمه طیب هستیم که مردم به وسیله ما صعود کرده و با تمسک به ما تقرب پیدا می کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر عقیده سالم باشد عمل را هم با خود بالا می برد، افزود: عمل تابع عقیده و عقیده تنظیم کننده، جهت دهنده و بالابرنده عمل است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به ارتباط بین دو قسمت آیه که همان بحث عزت و کلمه طیب است اشاره کرد و بیان داشت: خدای متعال در این آیه به بیان اسباب و عوامل عزت پرداخته است.

آیت الله میرعمادی گفتار پاک و ایمان و عمل صالح را مهمترین عامل عزت دانست و خاطرنشان کرد: ولایت اهل بیت(علیهم السلام)، تقوا و دوری از معصیت داشتن شرح صدرو ظرفیت بالا دیگر عوامل رسیدن به عزت هستند.

وی با اشاره به اینکه حضرت علی(ع) هیچ عزتی را مانند بردباری و شکوفایی ندانسته اند، عنوان کرد: کسی که ظرفیت بالا و روح بزرگ و کریمانه داشته باشد به عزت می رسد