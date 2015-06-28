صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اجرای طرح لبیل گذاری لاشه های گوشت قرمز طی سال های اخیر افزود: در اقدام جدید لاشه ها به تفکیک جنسیت علامت گذاری می شوند تازمینه تشخیص آسان برای مصرف کننده فراهم شود.

وی افزود: این طرح با همکاری اتحادیه قصابان استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و با هدف شفاف سازی جنسیت لاشه انجام می شود.

به گفته مدیر کل دامپزشکی استان پیش از این ضوابطی در خصوص علامت گذاری به این شکل نداشتیم و سواستفاده هایی مبنی بر فروش لاشه با اعلام غلط جنسیت نر یا ماده بودن آن انجام می شد.

صالحی افزود: تشخیص جنسیت لاشه حتی برای کارشناسان دامپزشکی نیز کار دشواری است و اغلب مردم نادانسته گوشت قرمز حیوان ماده را به جای نر خریداری می کردند.

وی با تاکید به اینکه در اجرای این طرح اردبیل جزو استان های پیش رو است، اضافه کرد: با علامت گذاری فرصت سواستفاده محدود شده و مصرف کننده نیز به سادگی و اطمینان می تواند گوشت مورد نظر خود را خریداری کند.

مدیر کل دامپزشکی استان از اجرای این طرح در مرکز استان خبر داد و افزود: به زودی اجرای آن به شهرستان های دیگر نیز توسعه خواهد یافت.